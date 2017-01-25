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تشييع جثمان 3 من المقاومة استشهدوا بضربة خاطئة لطيران التحالف في كهبوب

أحد الجرحى من مرافقي العميد عبدالغني الصبيحي
الأربعاء 25 يناير 2017 10:08 مساءً
(عدن الغد) خاص:

في موكب جنائزي مهيب .. شيعت قبيلة العطيرة ثلاثة من ابناها الذي استشهدوا مساء يوم الاثنين في جبهت كهبوب بغارة جوية خاطئة لطيران التحالف العربي .

وتم تشيع جثامين الشهداء وهم الشهيد البطل ثوار عبدالرحيم العطري والشهيد البطل حامد علي العطري والشهيد البطل سمير سيف حسن العطري  في منطقة الكديراء مديرية المضاربة .

من جانب اخر قال العقيد منصور عبدالرب العطري القائد الميداني في المقاومة في كهبوب والذي اصيب أيضا في الغارة :"لقد تقدمنا انا والعديد من افراد الجيش والمقاومة عصر الاثنين تحت اشراف قائد اللواء الاول مشاه العميد عبدالغني محي الدين".

وأضاف بالقول :"لقد قمنا باقتحام مواقع مليشيات الحوثي المتمركزة في احد الجبال وتم السيطرة عليها من قبلنا وبعد اربع ساعات تقريبا من تحرير الجبل تم استهدافنا من قبل التحالف بغارة احداثياتها خاطئة".

واختتم بالقول :"اوجه مناشدة الى للرئيس عبدربه منصور هادي  والى قوات التحالف والى قيادة المنطقة الرابعة بالتحقيق في هذه الغارة التي قتلت واصابت مقاتلي المقاومة الجنوبية في كهبوب".

 

*من سلطان طه العطري


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تشييع جثمان 3 من المقاومة استشهدوا بضربة خاطئة لطيران التحالف في كهبوب
في موكب جنائزي مهيب .. شيعت قبيلة العطيرة ثلاثة من ابناها الذي استشهدوا مساء يوم الاثنين في جبهت كهبوب بغارة جوية خاطئة لطيران التحالف العربي . وتم تشيع جثامين
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