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الرباش ومارم يبحثان سبل التعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف

الأربعاء 25 يناير 2017 08:56 مساءً
القاهرة (عدن الغد) خاص:

التقى سعادة السفير د.محمد مارم سفير الجمهورية اليمنية بجمهورية مصر العربية ظهر يوم الاربعاء بوكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ / مختار الرباش في مبنى سفارة الجمهورية اليمنية بمصر.

 

وفي اللقاء تقدم وكيل وزارة الأوقاف بالشكر والثناء لسعادة السفير على جهوده في خدمة اليمنيين وتذليل جميع الصعاب للطلاب والمرضى والجرحى, ونقل له تحايا معالي وزير الأوقاف د.احمد عطية وتكليفه له بمتابعة سبل التعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف في مجال الدورات والمنح.

 

وأكد سعادة السفير أنه يتابع باهتمام بالغ ارتباط الأزهر الشريف بوزارة الأوقاف والتي ستفتح مجالا واسعا لتحسين الخطاب الديني ورفع الوعي لدى مبتعثي الوزارة.


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الرباش ومارم يبحثان سبل التعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف
التقى سعادة السفير د.محمد مارم سفير الجمهورية اليمنية بجمهورية مصر العربية ظهر يوم الاربعاء بوكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ / مختار الرباش في مبنى سفارة




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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