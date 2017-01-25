التقى سعادة السفير د.محمد مارم سفير الجمهورية اليمنية بجمهورية مصر العربية ظهر يوم الاربعاء بوكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ / مختار الرباش في مبنى سفارة الجمهورية اليمنية بمصر.

وفي اللقاء تقدم وكيل وزارة الأوقاف بالشكر والثناء لسعادة السفير على جهوده في خدمة اليمنيين وتذليل جميع الصعاب للطلاب والمرضى والجرحى, ونقل له تحايا معالي وزير الأوقاف د.احمد عطية وتكليفه له بمتابعة سبل التعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف في مجال الدورات والمنح.

وأكد سعادة السفير أنه يتابع باهتمام بالغ ارتباط الأزهر الشريف بوزارة الأوقاف والتي ستفتح مجالا واسعا لتحسين الخطاب الديني ورفع الوعي لدى مبتعثي الوزارة.

المزيد في أخبار وتقارير وزير الاوقاف والارشاد يوجه بوقف أعمال هدم بمسجد تاريخي بعدن وجه وزير الاوقاف والارشاد احمد عطية السلطات المحلية بعدن بوقف أعمال هدم لمسجد تاريخي في المدينة . وبحسب رسالة تحصلت "عدن الغد" على نسخة منها فقد وجه الوزير إلى مكتب تشييع جثمان 3 من المقاومة استشهدوا بضربة خاطئة لطيران التحالف في كهبوب في موكب جنائزي مهيب .. شيعت قبيلة العطيرة ثلاثة من ابناها الذي استشهدوا مساء يوم الاثنين في جبهت كهبوب بغارة جوية خاطئة لطيران التحالف العربي . وتم تشيع جثامين الرباش ومارم يبحثان سبل التعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف التقى سعادة السفير د.محمد مارم سفير الجمهورية اليمنية بجمهورية مصر العربية ظهر يوم الاربعاء بوكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ / مختار الرباش في مبنى سفارة