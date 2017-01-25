شبوة بدون كهرباء.. والأهالي يعلنون تذمرهم
عتث ((عدن الغد)) خاص:
تعيش مديريات محافظة شبوة في ظلام دامس منذ يوم أمس الثلاثاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن جميع مديريات المحافظة.
وقال مصدر في مؤسسة كهرباء شبوة لعدن الغد ان انقطاع التيار الكهرباء عن المحافظة قطاع قبلي لقواطر نقل المحروقات.
وأضاف المصدر ان قبيلة النسيين قطعت الطريق الدولي بين عتق والعبر واحتجزت قواطر نقل المحروقات بما فيها قواطر نقل المزودة لمحطة كهرباء شبوة.
وتفيد الأخبار بان قبيلة النسيين تطالب بمعرفة مصير مجموعة من ابناهم محتجزين منذ مايقارب عام لدى قوات النخبة الحضرمية في المكلا بدون إي تهمة.
وأكد احد أولياء المعتقلين بان ابناهم يعملون سائقي أجرة في مدينة المكلا قبل دخول قوات النخبة الحضرمية مدينة المكلا وتم اعتقالهم ولانعرف شي عن مصيرهم وبدون إي تهمة.
وفي نفس السياق قد احتجز النسيين قواطر النقل قبل خمسة عشر يوم حيث رفعوا القطاع بموجب التزامات من قبل السلطة المحلية بشبوة بإعطائهم مهلة للتواصل والبحث مع سلطات حضرموت إلا ان القبيلة عاودوا القطاع مرة أخرى مما قطع التيار الكهربائي عن شبوة.
وقد أبدى المواطنون استياءهم جراء انقطاع التيار الكهربائي ودعوا المحافظ لملس إلى التدخل السريع لحل المشكلة وتحمله المسؤولية.
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