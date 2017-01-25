مسئول بمصافي عدن يطالب السلطات الأمنية بتعقب جماعة مسلحة قامت باختطافه

طالب مسئول بشركة مصافي عدن السلطات الأمنية في المدينة بضرورة ضبط جماعة مسلحة قامت باختطافه لساعات قبل اكثر من اسبوع .

ووجه المهندس احمد مسعد وهو مدير عمليات شركة مصافي "عدن الغد" نداء إلى السلطات الأمنية بهذا الخصوص جاء فيه :

من خلال صحيفة عدن الغد أناشد السلطة المحلية والجهات الأمنية في محافظة عدن بالكشف عن الجهات التي كانت وراء عملية اختطافي مساء يوم الاثنين 16 يناير2017 وتقديمهم للعدالة والمحاكمة وفقا والقانون وتحميلهم مسؤولية تعرضي لأي إيذاء في المستقبل.

ومن خلال هذه الصحيفة التي كان لها السبق الصحفي في نشر خبر جريمة الاختطاف أتقدم من كل قلبي بخالص الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لكل من وقف إلى جانبي انا وأسرتي في حادث الاختطاف المسلح من أمام منزلي في منطقة البساتين، وأحب ان اشكر الجميع وبدون استثناء واسأل من الله بان يتقبل ماقاموا به وان يكتبه في ميزان حسناتهم سواء من تعاطفوا معنا او من كان لهم الدور الأبرز بعد الله في عودتي سالماً غانما إلى منزلي.

واخص بالذكر جيراني بدرجة خاصة وسكّان منطقة البساتين بصفة عامة وذلك بسرعة التبليغ للجهات الأمنية والمتابعة مع دقة وصف عملية الخطف وأدوات الجريمة وكذلك بعض وكلاء المحافظ والقيادات الأمنية ومدراء العموم في المحافظة كان لهم الفضل الأول بعد الله في سلامتي وذلك بتواصلهم السريع مع الجهات الأمنية خلال الدقائق الأولى من عملية الاختطاف.

قيادة شركة مصافي عدن بعد وصولهم الخبر تم تكليف مدير أمن الشركة بالإبلاغ ومتابعة الجهات الأمنية في المحافظة.

جميع العمال والمهندسين والفنيين والإداريين كانت لهم وقفة مشرفة في استنكار ورفض الحادث الإجرامي .

مقاومة البريقة ممثلة بقيادتها استنكرت الحادث وأبدت استعدادها بالوقوف ضد الجناة بقوة وحسم وكذلك معظم سكان منطقة البريقا تواصلوا معي وأبدو تضامنهم وأسفهم واستنكارهم للحادث .

أهلي وأصدقائي وابنا منطقتي كانت مواقفهم مشرفة وقوية وأبدوا استعدادهم في تقديم كل إمكانياتهم لإنهاء اثار هذه الجريمة وشعرت بالفعل بأنهم عاشوا معي الصدمة وعانوا منها مثلما عانيت انا وأسرتي ولا زلنا جميعاً نعاني من اثارها.

الجانب الإعلامي اشكر جميع الصحفيين الذين اهتموا بمتابعة ونشر تفاصيل اخبار الجريمة على صحفهم اليومية او من خلال صفحات التواصل الاجتماعي واخص بالذكر الصحفي المحنك فتحي بن لزرق على تواصله المباشر معي والنشر السريع ليلة وقوع الحادث.

وأتقدم بالشكر لعمليات شرطة المحافظة والبحث الجنائي وقيادة أمن المنطقة الثالثة وقيادة شرطة البساتين على دورهم المهني الذي ابدوه خلال هذه المِحنة .

ومن خلال هذه المحنة أطمئن قلبي بان شعب الجنوب بخير ولا يوجد في عدن صراع مناطقي بل صراع مصالح بين ضعفاء النفوس .

واشهد شهادة لله بان معظم الوكلا والقيادات الأمنية التي تابعت قضيتي كانوا من كل محافظات الجنوب ابين لحج الضالع وغيرها .

وعند عودتي بعد فشل عملية الاختطاف "والحمد لله" كان أمام منزلي حشد كبير من ابنا المنطقة من مختلف المحافظات وكلهم وبدون استثناء اقبلوا ولا زالوا حتى يومنا هذا يتوافدون ليسلموا عليا ويدعوا لي بالسلامة ........

ومن خلال صحيفة عدن الغد أكرر شكري لكل من وقف إلى جانبي في هذا الحادث الإجرامي الذي تعرضت له وأناشد الدولة والسلطة المحلية والجهات الأمنية في محافظة عدن بالكشف عن الجهات التي كانت وراء عملية اختطافي وتقديمهم للعدالة والمحاكمة وتحميلهم مسؤولية تعرضي لأي إيذاء في المستقبل.

مهندس احمد مسعد سعيد.

مدير عمليات شركة مصافي عدن

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