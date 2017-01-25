الحكومة تقر صرف مرتبات لأسر شهداء الحرب الأخيرة و(عدن الغد) تنشر تفاصيل خطة الصرف

قال مسئولون في الحكومة الشرعية اليمنية ان الحكومة أقرت خطة حكومية لصرف مرتبات لأسر شهداء الحرب الأخيرة في محافظات الجنوب .

وقال علوي النوبة وهو وكيل محافظة عدن لأسر الشهداء والجرحى في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان الحكومة أقرت الخطة المالية لصرف هذه المرتبات .

وقال النوبة انه سيتم صرف المرتبات اعتبارا من شهر ديسمبر للعام 2016 .

وأكد النوبة ان إدارته بدأت عملية توثيق للشهداء كمرحلة أولى ومن ثم البدء بعملية مراجعة للأسماء حيث سيتم لاحقا البدء بصرف هذه المرتبات .

ومن شأن هذه الخطوة ان ترفع الكثير من الاعباء التي باتت تعاني منها اسر الشهداء .

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