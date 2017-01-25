الحكومة تقر صرف مرتبات لأسر شهداء الحرب الأخيرة و(عدن الغد) تنشر تفاصيل خطة الصرف
الأربعاء 25 يناير 2017 07:57 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال مسئولون في الحكومة الشرعية اليمنية ان الحكومة أقرت خطة حكومية لصرف مرتبات لأسر شهداء الحرب الأخيرة في محافظات الجنوب .
وقال علوي النوبة وهو وكيل محافظة عدن لأسر الشهداء والجرحى في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان الحكومة أقرت الخطة المالية لصرف هذه المرتبات .
وقال النوبة انه سيتم صرف المرتبات اعتبارا من شهر ديسمبر للعام 2016 .
وأكد النوبة ان إدارته بدأت عملية توثيق للشهداء كمرحلة أولى ومن ثم البدء بعملية مراجعة للأسماء حيث سيتم لاحقا البدء بصرف هذه المرتبات .
ومن شأن هذه الخطوة ان ترفع الكثير من الاعباء التي باتت تعاني منها اسر الشهداء .
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