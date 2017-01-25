سفير اليمن لدى بكين يستقبل نائب امين عام الغرفة التجارية الصينية

بحث سفير اليمن لدى بكين محمد المخلافي يوم الاربعاء مع نائب امين عام الغرفة التجارية الصينية وي ما ومدير عام العلاقات الخارجية بالغرفة ماي جونغ علاقة التعاون بين البلدين في المجال التجاري .

وخلال اللقاء استعرض السفير مستجدات الازمة الحالية في اليمن .. مشيرا الى عودة فخامة رئيس الجمهورية والحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن وان الاوضاع في طريقها للاستقرار خلال الفترة القلية القادمة وخصوصا بعد النجاحات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على فلول الميليشيا الانقلابية .

وأكد ان معظم المحافظات اليمنية الخاضعة للحكومة الشرعية تنعم بالأمن والاستقرار.. طالبا من المسؤولين بالغرفة التجارية حث وتشجيع المستثمرين والشركات والمؤسسات الصينية للاستثمار في اليمن من خلال المشروعات الخاصة بالطاقة والكهرباء وتنمية المناطق الحرة والطرقات والتشييد والبناء وغير ذلك من مشاريع التنمية.

وعبرت المسئولة الصينية عن استعداد الغرفة التجارية للتعاون والتنسيق مع السفارة ومع الجهات المعنية في اليمن ، وتشجيع المستثمرين من الجانبين في اقامة المشاريع المشتركة في المجالات المختلفة ، وان الغرفة ستحث وتشجع المستثمرين والشركات والمؤسسات الصينية لإقامة المشاريع المشتركة وايضا اقامة مشاريع خاصة وممولة من الجانب الصيني .

جدير بالذكر ان الغرفة التجارية في بيكين ينضوي تحتها 80 الف شركة ومؤسسة تجارية صينية .

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