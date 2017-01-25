حصلت شركة المحيط للسياحة والسفر الذي يمتلكها الشاب اليمني الدكتور صخر حاتم في ماليزيا على افضل شركة في شرق اسيا لما تقدمه من خدمات سياحية ورفع نسبة الوافدين الى ماليزيا وشرق آسيا.

وقد كرمت الشركة بحصولها على درع افضل شركة من قبل وزارة السياحة الماليزية ومجموعة ادارة فنادق البرادايس في ماليزيا وشرق آسيا.

وتعتبر شركة المحيط من اول الشركات العربية التي تأسست في ماليزيا منذ عام 2006 وحصلت على العديد من الجوائز وشهائد التقدير من المؤسسات السياحية الحكومية والخاصة في ماليزيا وسنغافورة واندونيسيا وسريلانكا لما لديها من افضل الاسعار والعروض السياحية .

المزيد في أخبار وتقارير سفير اليمن لدى بكين يستقبل نائب امين عام الغرفة التجارية الصينية بحث سفير اليمن لدى بكين محمد المخلافي يوم الاربعاء مع نائب امين عام الغرفة التجارية الصينية وي ما ومدير عام العلاقات الخارجية بالغرفة ماي جونغ علاقة التعاون بين تكريم شركة المحيط للسياحة والسفر من قبل وزارة السياحة الماليزية حصلت شركة المحيط للسياحة والسفر الذي يمتلكها الشاب اليمني الدكتور صخر حاتم في ماليزيا على افضل شركة في شرق اسيا لما تقدمه من خدمات سياحية ورفع نسبة الوافدين الى مسؤول بالحكومة الشرعية يؤكد إرسال مرتبات موظفي صنعاء أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالحكومة الشرعية حمزة الكمالي أن حكومته أرسلت مرتبات الموظفين الحكوميين الى صنعاء. وقال حمزة الكمالي على صفحته بموقع التواصل