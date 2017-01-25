تكريم شركة المحيط للسياحة والسفر من قبل وزارة السياحة الماليزية
الأربعاء 25 يناير 2017 07:17 مساءً
ماليزيا (عدن الغد) خاص:
ماليزيا (عدن الغد) خاص:
حصلت شركة المحيط للسياحة والسفر الذي يمتلكها الشاب اليمني الدكتور صخر حاتم في ماليزيا على افضل شركة في شرق اسيا لما تقدمه من خدمات سياحية ورفع نسبة الوافدين الى ماليزيا وشرق آسيا.
وقد كرمت الشركة بحصولها على درع افضل شركة من قبل وزارة السياحة الماليزية ومجموعة ادارة فنادق البرادايس في ماليزيا وشرق آسيا.
وتعتبر شركة المحيط من اول الشركات العربية التي تأسست في ماليزيا منذ عام 2006 وحصلت على العديد من الجوائز وشهائد التقدير من المؤسسات السياحية الحكومية والخاصة في ماليزيا وسنغافورة واندونيسيا وسريلانكا لما لديها من افضل الاسعار والعروض السياحية .
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