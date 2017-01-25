طلاب اليمن في السودان يبدؤون الاضراب عن الطعام

أعلن الطلاب اليمنيين المبتعثين إلى جمهورية السودان الإضراب عن الطعام، وذلك بعد مرور شهر منذ أن بدأوا اعتصامهم.

ونفذ اعتصام الطلاب في مبنى السفارة قبل شهر بعد عدد من وعود الخارجية اليمنية ممثلة برئيس اللجنة المكلفة لحل القضية عبر عدد من المذكرات والمخاطبات.

وأشار بيان صادر عن الطلاب: "إلى أنه وبسبب الإهمال وعدم احترام معاناتهم التي يعيشونها في ظروف مادية صعبة سيضطرون إلى تنفيذ خطوات تصعيدية بالإضراب عن الطعام من يومنا هذا –الأربعاء- قبل البدء بتنفيذ عملية إغلاق أبواب السفارة، حد البيان.

وذكر البيان "إن برنامج التصعيد سيتخلله حملة ضد الحكومة أمام منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية".

وطالب الطلاب وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، ووزير التعليم العالي ووزير المالية، القيام بمهامهم في إنهاء معاناة الطلاب.

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