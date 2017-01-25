موظفون جنوبيون بصعدة يناشدون الوزير لملس

ناشد عدد من موظفي التربية والتعليم بصعدة ومحافظات شمالية اخرى وزير التربية والتعليم لملس بضرورة العمل على حل مشاكلهم التي يعانون منها في تلك المحافظات كما قالوا.

وذكر الاستاذ بكيل يحيى الصبيحي ان ابناء المحافظات الجنوبية الموظفين بصعدة وتعز يتعرضون لمضايقات وضغوطات ضاقوا بها ذرعا – حد قولهم.

وتابع الاستاذ بكيل :"ان هؤلاء المعلمين والموظفين بصعدة من لحج وعدن لم يتسلموا مرتباتهم منذ خمسة اشهر مناشدا بضرورة نقلهم لمحافظاتهم وصرف مرتباتهم اسوة بزملائهم".

وذكر الاستاذ ابو قيس ان معلمين من ابناء الصبيحة بتعز وكذا من ابناء عدن تعرضوا للاعتقال عند ذهابهم لاستلام مرتباتهم من قبل جماعات الحوثيين وصالح اثناء مقابلة لجان صرف المرتبات قبل ايام موضحا بانهم تعرضوا لتعسفات واستفزازات.

وفي ختام مناشدتهم دعا المعلمون والموظفون من ابناء المحافظات الجنوبية بصعدة ومناطق شمالية اخرى وزارة التربية والتعليم ممثلة في الوزير لملس العمل على حل مشاكلهم جذريا بما يضمن استلام مرتباتهم ونقلهم لمناطق لا يتعرضون فيها لتعسفات - كما قالوا.

*من صادق البوكري

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