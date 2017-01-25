غداة تحرير قواتهم لميناء المخا.. صحيفة سعودية تشن هجوما حادا على الجنوبيين
الأربعاء 25 يناير 2017 02:44 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:
عدن(عدن الغد)خاص:
شنت صحيفة الحياة السعودية هجوما حادا على الجنوبيين ووصفتهم بالعمالة للحوثيين وصالح والإصلاح، غداة تحرير القوات الجنوبية لميناء المخا.
وقالت صحيفة الحياة في تقرير نشرته تحت اسم مستعار (عادل عبدالله)، إن الحراك الجنوبي على علاقة بالحوثيين وقوات صالح وجماعة حزب الإصلاح، الأمر الذي دفعت سياسيين جنوبيين الى توجيه اتهامات لبعض الأطراف الشمالية المؤيدة للشرعية.
والقى التقرير بظلاله على معارك المخأ حيث اعد سياسيون جنوبيون التقرير بانه محاولة للنيل من الانتصارات العظيمة المحققة في المخأ.
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