شنت صحيفة الحياة السعودية هجوما حادا على الجنوبيين ووصفتهم بالعمالة للحوثيين وصالح والإصلاح، غداة تحرير القوات الجنوبية لميناء المخا.

وقالت صحيفة الحياة في تقرير نشرته تحت اسم مستعار (عادل عبدالله)، إن الحراك الجنوبي على علاقة بالحوثيين وقوات صالح وجماعة حزب الإصلاح، الأمر الذي دفعت سياسيين جنوبيين الى توجيه اتهامات لبعض الأطراف الشمالية المؤيدة للشرعية.

والقى التقرير بظلاله على معارك المخأ حيث اعد سياسيون جنوبيون التقرير بانه محاولة للنيل من الانتصارات العظيمة المحققة في المخأ.

المزيد في أخبار وتقارير غداة تحرير قواتهم لميناء المخا.. صحيفة سعودية تشن هجوما حادا على الجنوبيين شنت صحيفة الحياة السعودية هجوما حادا على الجنوبيين ووصفتهم بالعمالة للحوثيين وصالح والإصلاح، غداة تحرير القوات الجنوبية لميناء المخا. وقالت صحيفة الحياة في جماعة الحوثي ترفع الحصانة البرلمانية عن اولاد الأحمر طلبت وزارة العدل بحكومة الانقلابيين "الحوثي وصالح" برفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس النواب من أولاد الشيخ القبلي الراحل عبدالله بن حسين الاحمر. وتقدمت وزارة اليمن: من فجّر مبنى المخابرات في تعز؟ هز انفجار عنيف مساء أمس الثلاثاء، مبنى الأمن السياسي (المخابرات) في محافظة تعز، مخلفاً أضراراً في بعض مباني الأمن السياسي الواقع في منطقة صينة غربي المدينة، دون أن