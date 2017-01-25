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جماعة الحوثي ترفع الحصانة البرلمانية عن اولاد الأحمر

الأربعاء 25 يناير 2017 02:29 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

طلبت وزارة العدل بحكومة الانقلابيين "الحوثي وصالح" برفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس النواب من أولاد الشيخ القبلي الراحل عبدالله بن حسين الاحمر.

وتقدمت وزارة العدل بحكومة المتمردين بصنعاء بطلب رفع الحصانة الى رئيس مجلس النواب الموالي لهم القيادي بحزب المؤتمر يحيى الرعي والذي يعد أحد اذرعه الرئيس السابق صالح.

وطالب الحوثيون برفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة من اولاد الشيخ الاحمر وهم: حميد ومذحج وهاشم، والذين يقطنوا خارج البلاد منذ سيطرة الحوثي على صنعاء في 21 سبتمبر 2014. 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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