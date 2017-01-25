وزير الإدارة المحلية: مليشيا الحوثي صادرت قافلة مساعدات مخصصة لمديرية ذي ناعم
عدن (عدن الغد) خاص:
حمل وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية المسؤولية الكاملة عن مصادرة ثلاث شاحنات اغاثية محملة بالمساعدات الانسانية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي.
واتهم فتح في تصريحات صحفية جماعة الحوثي، بمصادرة ثلاث شاحنات محملة بالمساعدات الانسانية والغذائية والطبية كانت في طريقها الى محافظة البيضاء ومخصصة لمديرية ذي ناعم.
وطالب الوزير فتح برنامج الغذاء العالمي بتحديد موقف واضح من التصرفات الغير الانسانية التي تقوم بها المليشيا باحتجاز ومصادرة القوافل والشاحنات الغذائية المخصصة للمتضررين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
واكد وزير الإدارة المحلية أن المليشيا بهذه التصرفات اللا أخلاقية تزيد من تعقيد الوضع الانساني في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وتزيد من نسبة المجاعة وتفشي الامراض.
كما طالب فتح المنظمات الدولية وخاصة التابعة للأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا لوقف مثل هذه الاعمال، مشيراً الى أن اللجنة العليا للاغاثة تقوم بجهود كبيره في التنسيق والعمل على ايصال المساعدات الى كافة محافظات الجمهورية.
وأضاف " ان مثل هذه التصرفات تعد انتهاكاً للقوانين الدولية والانسانية في حالة الحروب والكوارث، مطالباً بسرعة الافراج عن المساعدات وضمان وصولها الى مستحقيها".
ولفت فتح الى معاناة عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات من المجاعة والامراض والاوبئة، وان المليشيا بهذه التصرفات غير المسؤولة تزيد من تعقيد الوضع في هذه المحافظات.
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