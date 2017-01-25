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رئيس حملة «شكراً مملكة الحزم» و «شكراً إمارات الخير» يزور «الرياض» لتكريمها

الأربعاء 25 يناير 2017 09:59 صباحاً
الرياض (عدن الغد)خاص:

استقبل الإعلامي فهد العبد الكريم رئيس التحرير في مقر جريدة الرياض  الإعلامي "فراس اليافعي" رئيس حملة «شكراً مملكة الحزم» و«شكراً إمارات الخير» رئيس مؤسسة (الحقيقة) للإعلام اليمنية , في إطار نشاط الحملة لتكريم الجهات والشخصيات المساهمة والمواكبة لفعاليات الحملة الشعبية التي أنشئت بعد تحرير عدن لدعم التحالف العربي والإسهام في التعريف بالخدمات الإنسانية التي تقدمها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة،

 

بحضور الاستاذ هاني فريد وفا نائب رئيس تحرير صحيفة الرياض . والاعلامي اسامة عدنان عضو فريق الحملة .

وأكد "اليافعي" إن الدور الذي لعبه الإعلام السعودي المقروء ممثلاً بعدد الصحف وفي مقدمتها الصحيفة الأم (الرياض) كان بمثابة عاصفة حزم أخرى تصدى فيها الإعلام السعودي لكل التحوير والتزوير والتحريف الذي مارسته القوى الانقلابية، لذلك كان دور الإعلام هاماً ومؤثراً في نجاحات التحالف العربي.

 

مشيرا إلى : أن تكريمه لصحيفة "الرياض" أتى عرفاناً وتقديراً تقديراً للدور الإعلامي الكبير لجريدة "الرياض" في تغطية الشأن اليمني ومتابعة كل ما يتعلق بملف اليمن ودورها الإعلامي الفعال في دعم الشرعية في اليمن.

 

 

من جهته أكد  الإعلامي فهد العبد الكريم رئيس تحرير جريدة (الرياض)  أن ما قام به الإعلام السعودي هو واجب وطني في دعم الجهد العسكري لمساعدة اليمن في أزمته التي تسبب فيها الانقلاب الغادر معتبراً أن تغطية نشاطات الحملات الوطنية والشعبية الداعمة للتحالف العربي كان محط اهتمام صحيفة الجزيرة لتأكيد الدعم لهذه الحملات وما تقدمه في مختلف الأصعدة.

 

كما قام رئيس حملة «شكراً مملكة الحزم» و«شكراً إمارات الخير» "فراس اليافعي" بتكريم الزميلة أسمهان الغامدي تقديراً لجهودها وما قدمته من أعمال صحفية منذ بداية الأزمة اليمنية ومتابعتها الدقيقة للحدث ونقل الحقيقة من مصادرها الموثوقة.

وقد تسلم الدرع نيابة عنها الاستاذ هاني فريد وفا نائب رئيس التحرير.

 

يذكر أن حملة "شكرا مملكة الحزم" و"شكرا إمارات الخير" رفعت عشرات اللوحات لشكر دول التحالف العربي عامة وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بإعداد مختلفة إضافة إلى مصر والكويت والبحرين وقطر والمغرب والأردن والسودان وجيبوتي وارتريا والصومال وعدد أخر من لوحات الشكر والعرفان .

 

 كما أقامت فعاليات جماهيرية حاشدة في العاصمة عدن وبريطانيا وفي أمريكا والصين لتقديم الشكر والعرفان لدول التحالف عامة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الفعاليات والأغاني الثورية لشكر دول التحالف.

 

وأطلقت حملة "شكرا مملكة الحزم" و"شكرا إمارات الخير" موقعها الاليكتروني على الرابط

Thanks-ksa-uae.info

 

وقامت الحملة الشعبية لشكر دولتي السعودية والإمارات بتكريم عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة . كما قامت حملة شكرا مملكة الحزم وشكرا إمارات الخير بتكريم سفراء دول التحالف العربي.

 

وتعد الحملة الشعبية لشكر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حملة يمنية عربية عالمية بعد انطلاقها في أوروبا.


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