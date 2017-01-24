أعلن الاتحاد العام لطلاب اليمن في باكستان، اليوم، استئناف الاعتصام المفتوح في سفاره اليمن بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك بعد انتهاء المهلة المقدمة من وزارة الخارجية قبل عشرة أيام، بخصوص صرف مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج لبقية الدول.

وكشف بيان صادر عن الطلاب، حصلت "عدن الغد" على نسخه منه، أن السفارة اليمنية بإسلام آباد فتحت أبوابها للطلاب المعتصمين القادمين من مختلف مُدن باكستان، حيث كان في استقبالهم السفير محمد العشبي، وجرى حوار بينهم يؤكد على حق الطلاب في المطالبة بحقوقهم المسلوبة بمختلف الوسائل السلمية بما فيها الإعتصامات والوقفات الاحتجاجية.

وأكد الطلاب المعتصمون عزمهم على مواصلة الاعتصام المفتوح حتى تحقيق كافة المطالب المذكورة في بيان سابق، ودعوا جميع طلاب اليمن في باكستان للالتحاق بإخوانهم المعتصمين ودعمهم بكافة الوسائل والطرق المتاحة.

المزيد في أخبار وتقارير طلاب اليمن في باكستان يستأنفون الاعتصام المفتوح للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة أعلن الاتحاد العام لطلاب اليمن في باكستان، اليوم، استئناف الاعتصام المفتوح في سفاره اليمن بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك بعد انتهاء المهلة المقدمة من وكالة : علي محسن الاحمر يصل إلى صعدة قالت وكالة الانباء الحكومية سبأ في نسختها التي تديرها الحكومة الشرعية ان نائب الرئيس اليمني علي محسن الاحمر وصل يوم الثلاثاء إلى محافظة صعدة في زيارة هي الاولى من قيادي حوثي يهاجم ولد الشيخ ويقول انه اعاد عملية السلام في اليمن إلى مربعها الاول هاجم قيادي حوثي بارز مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ متهما اياه بانه اعاد العملية السياسية في اليمن إلى مربعها الاول في مفاوضات الكويت . ووجه مهدي