طلاب اليمن في باكستان يستأنفون الاعتصام المفتوح للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة
عدن الغد/ اسلام اباد/ خاص:
أعلن الاتحاد العام لطلاب اليمن في باكستان، اليوم، استئناف الاعتصام المفتوح في سفاره اليمن بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك بعد انتهاء المهلة المقدمة من وزارة الخارجية قبل عشرة أيام، بخصوص صرف مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج لبقية الدول.
وكشف بيان صادر عن الطلاب، حصلت "عدن الغد" على نسخه منه، أن السفارة اليمنية بإسلام آباد فتحت أبوابها للطلاب المعتصمين القادمين من مختلف مُدن باكستان، حيث كان في استقبالهم السفير محمد العشبي، وجرى حوار بينهم يؤكد على حق الطلاب في المطالبة بحقوقهم المسلوبة بمختلف الوسائل السلمية بما فيها الإعتصامات والوقفات الاحتجاجية.
وأكد الطلاب المعتصمون عزمهم على مواصلة الاعتصام المفتوح حتى تحقيق كافة المطالب المذكورة في بيان سابق، ودعوا جميع طلاب اليمن في باكستان للالتحاق بإخوانهم المعتصمين ودعمهم بكافة الوسائل والطرق المتاحة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها