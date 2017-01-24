وكالة : علي محسن الاحمر يصل إلى صعدة

قالت وكالة الانباء الحكومية سبأ في نسختها التي تديرها الحكومة الشرعية ان نائب الرئيس اليمني علي محسن الاحمر وصل يوم الثلاثاء إلى محافظة صعدة في زيارة هي الاولى من نوعها للرجل.

وبحسب الوكالة فقد زار محسن مديريتي البقع وباقم بمحافظة صعدة للاطلاع على المستجدات الميدانية وما يحرزه أبطال الجيش الوطني من انتصارات ساحقة في إطار جهود بسط سيطرة الدولة على كل أرجاء اليمن.

وكان في استقباله لدى وصوله البقع ، قائد محور صعدة العميد عبيد الأثله و المشرف على القوة في البقع العميد هاشم السيد و قائد لواء الفتح العقيد ياسر المعبري و أركان حرب لواء النخبة العقيد علي الكينعي و نائب قائد لواء المحضار علي أبوزيد و والقيادي في المقاومة الشعبية مصلح الأثله.

وكان في استقبال نائب رئيس الجمهورية خلال زيارته لباقم وكيل اول محافظة صعدة قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد يوسف دهباش وقيادات وضباط اللواء، واستمع منهم إلى المستجدات الميدانية والجهود المبذولة في إطار التقدم الميداني وبسطة سلطة الدولة على محافظة صعدة التي اتخذ المتمردون الحوثيون منها مقرا رئيسيا لإرهابهم وارتكبوا فيها الجرائم المختلفة بحق أبنائها.

وأشاد الفريق محسن بما حققته قيادتي الجيش في جبهتي البقع وباقم بمحافظة صعدة وبدعم أخوي صادق من دول التحالف بقيادة الأشقاء في المملكة، مشدداً على مضاعفة الجهود وتوحيدها والصبر وتوحيد الصفوف لما فيه مصلحة وأمن واستقرار اليمن واليمنيين وعودة الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية.

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