قيادي حوثي يهاجم ولد الشيخ ويقول انه اعاد عملية السلام في اليمن إلى مربعها الاول

هاجم قيادي حوثي بارز مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ متهما اياه بانه اعاد العملية السياسية في اليمن إلى مربعها الاول في مفاوضات الكويت .

ووجه مهدي المشاط انتقادات حادة لولد الشيخ عقب ساعات من مغادرته العاصمة اليمنية صنعاء .

وقال المشاط على صفحته بالفيس بوك :" تصريح المبعوث الموريتاني بعد زيارته للعاصمة صنعاء يعتبر عودة الى ماقبل جولة الكويت وتقديم الخارطة .

فالحديث عن ملفات مجزأة فات اوانه بعد تقديم خارطة كارضية لنقاش حل شامل .

فهو اما يعبر عن فشله في خدمة العدوان بالتغطية على استمرار العدوان والبحث عن اي مواضيع تساعده في استمرار خدمته للعدوان ، او يعبر عن ارتباك قوى العدوان ووصولها الى زاوية محصورة ،

الا انه على كل اذا اصبح مصر على خدمة العدوان بكل. وقاحة فرفضه اصبح ضرورة وطنية خاصة انه لم يجرؤ على تحميل قوى العدوان ومرتزقته المسؤلية في رفض الخارطة وان هذا الرفض هو سبب استمرار العدوان ....

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