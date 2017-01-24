قناة الجزيرة: تقرير أممي يكشف تورط صالح ونجله بجرائم غسل أموال وتحويلات مشبوهة

أعلنت قناة الجزيرة عن حصولها على نسخة كاملة من مسودة تقرير لجنة العقوبات الأممية ضد معرقلي التسوية السياسية باليمن.

وكشفت القناة في تقرير لها عن أبرز ما تضمنته مسودة التقرير الذي قالت انه أكد تمكن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح والحوثيين من الحصول على أسلحة إيرانية نوعية وتورط نجل صالح بجرائم غسيل أموال وتحويلات مالية مشبوهة عبر أسماء شركات وهمية خلال فترة حكم والده.

وأوضحت الجزيرة، ان مسودة التقرير الأممي للجنة العقوبات كشفت عن تورط نجل صالح ايضا بعمليات تسهيل لوالده في الحصول على مصادر أموال استخدمت في زعزعة الاستقرار ودعم أنشطة مشبوهة باليمن.

المزيد في أخبار وتقارير طلاب اليمن في باكستان يستأنفون الاعتصام المفتوح للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة أعلن الاتحاد العام لطلاب اليمن في باكستان، اليوم، استئناف الاعتصام المفتوح في سفاره اليمن بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك بعد انتهاء المهلة المقدمة من وكالة : علي محسن الاحمر يصل إلى صعدة قالت وكالة الانباء الحكومية سبأ في نسختها التي تديرها الحكومة الشرعية ان نائب الرئيس اليمني علي محسن الاحمر وصل يوم الثلاثاء إلى محافظة صعدة في زيارة هي الاولى من قيادي حوثي يهاجم ولد الشيخ ويقول انه اعاد عملية السلام في اليمن إلى مربعها الاول هاجم قيادي حوثي بارز مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ متهما اياه بانه اعاد العملية السياسية في اليمن إلى مربعها الاول في مفاوضات الكويت . ووجه مهدي