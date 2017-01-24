MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 24 يناير 2017 07:20 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير مرابطون في جبهة كرش بلحج يناشدون سرعة علاج الجرحى وتحسين أوضاعهم
أخبار وتقارير

مرابطون في جبهة كرش بلحج يناشدون سرعة علاج الجرحى وتحسين أوضاعهم

الثلاثاء 24 يناير 2017 07:03 مساءً
كرش (عدن الغد) خاص:

ناشد مرابطون في جبهة كرش بمحافظة لحج والتي تعد إحدى جبهات القتال المستعرة التحرك الفوري لعلاج الجرحى والنظر إلى وضعهم العام في الجبهة المناشدة التي وجهت للقيادة العليا ممثلة برئيس الجمهورية ومندوب التحالف والمنطقة الرابعة وقيادة محور العند ومحافظ محافظة لحج تضمنت الطلب العاجل لعلاج جرحى الجبهة الذين أصيبوا في المواجهات الدائرة بين قوات الجيش الوطني وقوات الحوثي وصالح .

وقال مقاتلون مرابطون في جبهة كرش إن هناك جرحى تستدعي حالتهم السفر الى خارج البلاد للعلاج، كما طالبوا في مناشدتهم التي أبلغوا فيها (عدن الغد) بتحسين أوضاعهم في الجبهة على كافة الجوانب .

وشكوا من الإهمال والتأخر في صرف مستحقاتهم من المرتبات وجانب التغذية وقالوا في مناشدتهم أنهم يقدمون أنفسهم للموت من أجل تحرير واستقرار الوطن ويتحملون القساوة ويصبرون على مرارة التعامل في الوقت التي توجد جهات لا تعيلهم الاهتمام.

وأضافوا في مناشدتهم لتلك الجهات أنهم يمهلونها عشرة أيام من نشر هذه المناشدة وفي حال أستمر التجاهل فإنهم سيلجؤون إلى عمل خيارات تصعيدية لانتزاع حقوقهم المشروعة .


المزيد في أخبار وتقارير
مرابطون في جبهة كرش بلحج يناشدون سرعة علاج الجرحى وتحسين أوضاعهم
ناشد مرابطون في جبهة كرش بمحافظة لحج والتي تعد إحدى جبهات القتال المستعرة التحرك الفوري لعلاج الجرحى والنظر إلى وضعهم العام في الجبهة المناشدة التي وجهت للقيادة
اجتماع امني استثنائي بلحج برئاسة المحافظ لمناقشة قضايا المعتقلين
ترأس محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي ، يوم ألثلاثاء  اجتماعا امنيا استثنائيا بلجنة متابعة قضايا المعتقلين من ابناء محافظة لحج ، وذلك بحضور نائب المحافظ
اعلامية جنوبية: هذا ما يحدث في مستشفى الصداقة بعدن
 قالت الإعلامية الجنوبية رندا عكبور  إن مستشفى الصداقة بعدن يشهد تدهورا خطيرا، وان مرافق المشفى تنتشر فيها القطط والصراصير بشكل كبير ويشكل خطورة على النساء




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
قناة الحدث تبث مشاهد للمدرعات العسكرية وهي ترفع الرايات الجنوبية والخليجية في منطقة المخا
شهود : قتلى من المقاومة بغارة جوية بمحيط كهبوب
خبير عسكري سعودي: المعركة القادمة بعد تحرير المخا ستكون بين التحالف وإيران
افراد اللواء 119 يقطعوا طريق دولي للمطالبة برواتبهم
مراسل الجزيرة: شباب الجنوب وحدويين أكثر من الشماليين
مقالات الرأي
يحاول أعداء الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية أن يزرعوا الاحباط في صفوفنا تحت اسم أننا فشلنا وأن الجنوب
- ســام الغُــباري - بقدميه .. دخل محمد قحطان إلى غرفة استقبال خشبية داخل قصر الرئيس اليمني السابق ، جلس إليه
لو تسنى لجوزيف باربيرا مبتكر شخصيتي مسلسل توم وجيري الذي وإن كابرنا لا زلنا نتابعه مع أحفادنا إلى اليوم بنفس
في لقاء ودي جمعنا ليلة أمس بألاخ محسن محمد بن فريد الامين العام لحزب رابطة أبناء الجنوب الحر... وألأخ الناشط
ما يزال الطرف الانقلابي يمتلك الكثير من المزايا التي يمكن أن تساهم في مدر عمر مواجهته أهمها ميزتان تشكلان
يبدو أن النخبة السياسية بالثورة الجنوبية( الحراك الجنوبي) -أو بعضها - ما تزال أسيرة عواطفها السياسية الساذجة
ان صناعة الانتصارات العسكرية حتى بأقل الأدوات والامكانيات امام جيوش الأعداء الكبيرة عدة وعددا المتدربة
الإرتفاع ليس سهلا! لم أتخيل أن هناك من لا يزال يعتقد أن ثورة الشباب ١١ فبراير السلمية هي سبب كوارث ما تعيشه
هل ادرك الحوثيون وصالح حتى الان ماذا يعني تخريب الدولة وتسليمها للمليشيات ؟   هل ادركوا ماذا يعني الانقلاب
الرمح الذهبي بدا ينغرس في صدور الانقلابيين.. وفرسان هذا الرمح.. الرمز.. الذي اطلقه فخامة الهادي المنصور.. هم من
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك المولودة
مبارك المولودة "فرح" يا خالد عبدالله باحاج
وفيات
وفاة رجل الاعمال احمد شيخ
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017