ناشد مرابطون في جبهة كرش بمحافظة لحج والتي تعد إحدى جبهات القتال المستعرة التحرك الفوري لعلاج الجرحى والنظر إلى وضعهم العام في الجبهة المناشدة التي وجهت للقيادة العليا ممثلة برئيس الجمهورية ومندوب التحالف والمنطقة الرابعة وقيادة محور العند ومحافظ محافظة لحج تضمنت الطلب العاجل لعلاج جرحى الجبهة الذين أصيبوا في المواجهات الدائرة بين قوات الجيش الوطني وقوات الحوثي وصالح .

وقال مقاتلون مرابطون في جبهة كرش إن هناك جرحى تستدعي حالتهم السفر الى خارج البلاد للعلاج، كما طالبوا في مناشدتهم التي أبلغوا فيها (عدن الغد) بتحسين أوضاعهم في الجبهة على كافة الجوانب .

وشكوا من الإهمال والتأخر في صرف مستحقاتهم من المرتبات وجانب التغذية وقالوا في مناشدتهم أنهم يقدمون أنفسهم للموت من أجل تحرير واستقرار الوطن ويتحملون القساوة ويصبرون على مرارة التعامل في الوقت التي توجد جهات لا تعيلهم الاهتمام.

وأضافوا في مناشدتهم لتلك الجهات أنهم يمهلونها عشرة أيام من نشر هذه المناشدة وفي حال أستمر التجاهل فإنهم سيلجؤون إلى عمل خيارات تصعيدية لانتزاع حقوقهم المشروعة .

المزيد في أخبار وتقارير مرابطون في جبهة كرش بلحج يناشدون سرعة علاج الجرحى وتحسين أوضاعهم ناشد مرابطون في جبهة كرش بمحافظة لحج والتي تعد إحدى جبهات القتال المستعرة التحرك الفوري لعلاج الجرحى والنظر إلى وضعهم العام في الجبهة المناشدة التي وجهت للقيادة اجتماع امني استثنائي بلحج برئاسة المحافظ لمناقشة قضايا المعتقلين ترأس محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي ، يوم ألثلاثاء اجتماعا امنيا استثنائيا بلجنة متابعة قضايا المعتقلين من ابناء محافظة لحج ، وذلك بحضور نائب المحافظ اعلامية جنوبية: هذا ما يحدث في مستشفى الصداقة بعدن قالت الإعلامية الجنوبية رندا عكبور إن مستشفى الصداقة بعدن يشهد تدهورا خطيرا، وان مرافق المشفى تنتشر فيها القطط والصراصير بشكل كبير ويشكل خطورة على النساء