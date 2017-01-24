اعلامية جنوبية: هذا ما يحدث في مستشفى الصداقة بعدن

قالت الإعلامية الجنوبية رندا عكبور إن مستشفى الصداقة بعدن يشهد تدهورا خطيرا، وان مرافق المشفى تنتشر فيها القطط والصراصير بشكل كبير ويشكل خطورة على النساء الحوامل والأطفال.

وكتبت عكبور منشورا مرفقا بصور لما شاهدته خلال زيارتها إلى المستشفى " - في قسم الوضع وبالتحديد في الغرفة التي يتم توليد المرأة الحامل فيها ، توجد قطط بأعداد كبيرة وأحجام مختلفة تسير بين سراير النساء ومنها من تحاول الإقتراب من الأطفال الرضع . تحدثت مع مدير المستشفى عن هذه القطط أثناء زيارته للقسم مع وفد تركي جاء لدعم قسم غسيل الكلى ، فرد المدير هذه القطط موجوده ولكن في الممر فقلت له القطط بين سراير الحوامل ولاتجعل مكان في المستشفى الا وتدخل له .فكان محرج وحاول تجنب الكلام معي وفي اليوم الثاني سمعت من داخل المستشفى بأنه قال للمنظفين الذي يستطيع ان يخرج قطه من المستشفى سيعطيه الف ريال . لكن ما تأكدت من صحة هذا الكلام .

علماً بإن هذه القطط توجد بالمستشفى منذ سنوات وتتغذى على المشيمات التي تخرج من النساء بعد الولاده ، طبعاً كلنا نعرف ماهي أضرار هذه القطط على الأطفال والنساء الحوامل والمشكلة إنها توجد في صرح صحي في ظل صمت كل الكوادر الصحية في المستشفى.

- الصراصير منتشرة بشكل كبير وتتحرك في كل مكان في القسم وشفتها بعيني فوق السراير وتمر فوق أوجه النساء وأجسامهن .

- وانا موجوده فاضت المجاري من المواسير في الطابق الأعلى إلى ممر القسم .

- الكهرباء في الغرف تحتاج للصيانة .

- الحمامات دائما ماينقطع منها الماء وتفتقر اكثرها للنظافة .

- توجد عاملات تنظيف بالقسم يعملن بالسمسرة مع مختبرات ويأخذن نساء لعمل فحوصات خارج المستشفى بأسعار غالية مع انه توجد هذه الفحوصات في مختبر المستشفى وبأسعار أقل ويتم استغلال عدم معرفة أغلب النساء بالمستشفى ، وتوجد ايضاً عاملات نظافة يوصين بشراء ألبان للاطفال من نوعية وشركة معينة ، وتستغل عدم استطاعة الأهل الدخول للطبيبة وتوهم أهل الطفل بأن الطبيبة أوصت بشراء هذا النوع من اللبن .

- معاملة أغلب الممرضات فيها إهمال وتكبر على المريضات التي بحاجة لهن ومنهن تبقى في المستشفى بعد إجراء العملية القيصرية فتوجد ممرضات يغلق باب غرفتهن في الليل ويبلغن أنه لاأحد يطرق عليهن الباب .

هذا ماشاهدته في قسم الوضع من خلال زيارتي له لمدة يومين فقط ، فكيفذذ بقية الأقسام في مستشفى الصداقة ؟

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