مدير أمن مودية لـ(عدن الغد) : وجهنا أكثر من رسالة لمدير أمن أبين نطالبة بتسليم مستحقات افراد الأمن لكنه لم يتجاوب معنا

قال مدير أمن مديرية مودية بمحافظة ابين العقيد عبداللاه علي سعيد الصالحي ان أمن المديرية قد تهشش بالكامل وذلك بسبب الاهمال والتهميش الذي يتعرض له افراد وضباط أمن مديرية مودية من قبل مدير أمن محافظة ابين العميد عبدالله الفضلي .

وأكد الصالحي في تصريح لـ(عدن الغد) ان ادارة أمن مودية قد وجهت اكثر من رسالة إلى مدير أمن محافظة ابين العميد عبدالله الفضلي تطالبه بصرف مستحقات افراد أمن المديرية ولكنه لم يتجاوب معنا .

واضاف الصالحي بالقول:" لقد التقينا بمدير أمن المحافظة اكثر من مره وشرحنا له الاوضاع الامنية التي تمر بها المنطقة, ولكنه تجاهل كل المطالب التي قدمناها له ولدينا ما يثبت ذلك .

واختتم مدير أمن مودية تصريحة بمناشدة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الشرعية بالالتفات إلى مطالب افراد أمن المديرية الذين يتعرضون للاهمال والتهميش من قبل قيادة أمن المحافظة .

*من كمال الجعدني

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