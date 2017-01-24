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الروس يوجهون صفعه جديدة للانقلابيين الحوثيين ويباركون انتصارات الجيش والمقاومة في الساحل الغربي

صورة من الارشيف
الثلاثاء 24 يناير 2017 06:30 مساءً
عدن الغد/ خاص:

وجهت روسيا صفعة جديدة للإنقلاببين في اليمن، وباركت انتصارات قوات الجيش والمقاومة في الساحل الغربي.

وبحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم مع السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في اليمن .

وأطلع بجاش السفير الروسي على الانتصارات التي يحققها الجيش في مختلف الجبهات، مؤكدا أن الخيار العسكري لم يكن خيار الحكومة لكنه فرض عليها بعد احتلال الميليشيا الانقلابية لمؤسسات الدولة ومصادرة سلاح الجيش والأمن واستعماله لقتل اليمنيين ومحاصرة المدن وتجويع أبنائها ونهب مقدرات البلاد واستنزاف الاحتياطي الاستراتيجي للبنك المركزي ورفضهم لخيارات السلام.

وأكد ان انتصارات القوات المسلحة وسيطرتها على ميناء المخا الاستراتيجي من شأنه قطع طرق تهريب الاسلحة التي يهربها النظام الايراني لصالح الانقلابيين وهو ما يتسبب بإطالة الحرب ونزيف الدم اليمني .

كما أطلع وكيل وزارة الخارجية السفير الروسي على الإجراءات والجهود التي تقوم بها الحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين وإعادة مظاهر الحياة إلى طبيعتها في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الأخرى المحررة من قبضة الانقلابيين.

وعبر عن تطلع اليمن لأن تبذل روسيا مزيدا من الجهود ضمن مجموعة الدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن للضغط على طرفي الانقلاب للانصياع للقرارات الأممية الخاصة باليمن ووقف اعتداءاتهم على أبناء الشعب اليمني في مختلف أنحاء البلاد .

بدوره بارك السفير الروسي الانتصارات التي حققها الجيش في مدينة المخا.. مؤكداً أهمية استمرار التواصل والتنسيق حول القضايا السياسية والتنموية ومكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا التي تهم البلدين وبأن بلاده مستعدة لتقديم كل دعم الممكن لليمن ..متمنيا أن يتوصل اليمنيون إلى حل سلمي عادل ينهي الصراع والاحتراب.


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