هددوا بتصعيد احتجاجاتهم .. عسكريون جنوبيون: الحكومة الشرعية ترفض تسوية وضعنا (مصور)
عدن(عدن الغد)خاص:
اتهم عسكريون جنوبيون خلال تظاهرة نظموها في مدينة عدن الحكومة الشرعية بتجاهل تسوية وضعهم، وصرف مرتباتهم التي قال الكثير منهم انهم لم يستلموها منذ مارس 2015م، تاريخ اجتياح العدوان الحوثي العفاشي لعدن.
وقال العشرات من ضباط وصف وجنود المناطق العسكرية في اليمن في احاديث متفرقة لـ(عدن الغد) " إن الحكومة الشرعية ترفض تسوية أوضاع العسكريين الجنوبيين، لان أطرافا فيها لا تريد بناء جيش حقيقي في الجنوب والاستفادة من العسكريين الذين لديهم خبرات قتالية كبيرة، في مختلف المجالات العسكرية".. مؤكدين ان الكثير من منتسبي قوات الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع خاضوا ستة حروب في صعدة، ضد التمرد الحوثي وقدموا تضحيات كبيرة ومنهم من لا يزال جريحا إلى اليوم من تلك الحروب، وعقب العدوان على عدن ترك الكثير منهم معسكراتهم في الشمال والتحم مع المقاومة الجنوبية في مختلف مدن الجنوب، لكن عقب الحرب تم تجاهلهم ولم تصرف لهم حقوقهم، بما في ذلك مرتباتهم".
وأتت تصريحات العسكريين بالتزامن مع تظاهرة نظموها في عدن للمطالبة بصرف رواتبهم، وتسوية وضعهم ودمجهم على الوحدات العسكرية".. مؤكدين انهم سوف يصعدون من تظاهراتهم حتى تستجيب الحكومة الشرعية لمطالبهم".
واتهموا بعض المسؤولين في الحكومة الشرعية بانهم يسعون إلى افشال عملية ترتيب العسكريين الجنوبيين، وجمع العسكريين الجنوبين في وحدات عسكرية في عدن.
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