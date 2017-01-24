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العميد محسن خصروف يقول إنهم سيدخلون صنعاء دون قتال مع الانقلابيين

مركبات عسكرية تابعة لقوات الشرعية في مارب
الثلاثاء 24 يناير 2017 03:20 مساءً
صنعاء(عدن الغد)وكالات:

أكد مدير دائرة التوجيه المعنوي والقيادي في القوات المسلحة اليمنية اللواء محسن خصروف، أن القوات اليمنية والمقاومة باتت على حدود أرحب شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال خصروف في تصريحات نشرتها صحيفة "المدينة" السعودية الثلاثاء، إن "دخول صنعاء تحكمه ظروف المعركة وتحرير أقاليم تهامة وتعز بالكامل، والسيطرة على المرتفعات شمال شرق العاصمة، وانضمام قبائل الطوق إلى الشرعية وتأييدها لها، حيث أن سقوط صنعاء بيد القوات المسلحة اليمنية سيتم سلمياً، كما أن قبائل طوق صنعاء هي الأخرى سيكون لها شأن آخر عندما تقترب الشرعية من مناطقهم".

وأضاف: "لابد من السيطرة على مواقع ومرتفعات، أهمها السيطرة على طريق صنعاء مأرب ونقيل ابن غيلان، والسيطرة عليه هو إنجاز عسكري لابد منه كما تتوالى انتصارات الحملة العسكرية الرمح الذهبي لتحرير باب المندب في الشريط الساحلي الغربي لمدينة تعز، حيث أصبحت القوات والمقاومة قريبة جداً من ميناء المخا".

وأوضح خصروف أن "السيطرة على مينا المخا سيؤمن السيطرة على الشريط الساحلي وقطع أحد سبل تهريب السلاح للمليشيات من إيران، وسيمثل منطلقاً لتحرير إقليم تهامة بالكامل، كما سيعزز محور القتال عبر السيطرة على طريق الحديدة تعز وهو طريق آخر للإمداد اللوجستي لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح".


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العميد محسن خصروف يقول إنهم سيدخلون صنعاء دون قتال مع الانقلابيين
أكد مدير دائرة التوجيه المعنوي والقيادي في القوات المسلحة اليمنية اللواء محسن خصروف، أن القوات اليمنية والمقاومة باتت على حدود أرحب شرق العاصمة اليمنية
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تعليقات القراء
241870
[1] بر وحب ياعصفور
الثلاثاء 24 يناير 2017
جنوبي ضاق ذرعا من زقزقة هذا العصفور | الجنوب الحر
هههههههه سيدخلون صنعاء ولكن لابد من 1و2و3و4و5و6و7و8و9....وفي النهاية وقبل دخول صنعاء بدقائق ستنظم القبائل للشرعيه وستتبادل الادوار وستسلم لهم صنعاء مرة اخرى على طبق من ذهب ولن تطلق رصاصه في صنعاء وسينقلب الملكيين الى ثوار ههههههههههههه وربي جددتي الله يرحمها لو كانت على قيد الحياة كان ستقول افضل مما قال ، قاعد يعجن وفي النهاية يقول بندخل سلميا طالما ان الأمر انتهى ولم تبقى الا صنعاء فهي خط احمر ويحرم الاقتتال فيها



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