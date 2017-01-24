شنت مقاتلات التحالف ظهر اليوم الثلاثاء سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على معسكر الحرس الجمهوري بمنطقة السواد جنوب صنعاء .

وقال مصدر خاص بصنعاء ل محرر " عدن الغد" ان طيران التحالف استهدف معسكر 48 بمنطقة السواد بحزيز بأكثر من عشر غارات عنيفة، في حين لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في الأجواء.

وأكد المصدر، أن الطيران استهدف مخزنا للذخائر داخل معسكر الاحتياط (48) بالسواد، حيث لا تزال الانفجارات تتوالى من داخل المخزن.

المزيد في أخبار وتقارير مقاتلات التحالف تقصف معسكر للحرس الجمهوري بصنعاء شنت مقاتلات التحالف ظهر اليوم الثلاثاء سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على معسكر الحرس الجمهوري بمنطقة السواد جنوب صنعاء . وقال مصدر خاص بصنعاء ل محرر " عدن الغد" ان طيران اهتمام إعلامي سعودي غير مسبوق بجدارية «الشهداء لا يموتون» لحملة "شكرا مملكة الحزم " و "شكرا إمارات الخير" بعدن تناولت كافة الصحف السعودية اليومية باهتمام بالغ جدارية «الشهداء لا يموتون».. الذي قدمتها حملة "شكرا مملكة الحزم " و "شكرا إمارات الخير" واستعرضت الصحف المرحلة تشييع مهيب لجثمان الشهيد راجح الضحاك في العاصمة عدن شيعت جموع غفيرة من أبناء مديرية حالمين والعاصمة عدن جثمان الشهيد راجح مساعد الضحاك رحمه الله في مقبرة الممدارة يتقدمهم أسرة وذوي الشهيد وشخصيات رسمية