مقاتلات التحالف تقصف معسكر للحرس الجمهوري بصنعاء
الثلاثاء 24 يناير 2017 02:29 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
شنت مقاتلات التحالف ظهر اليوم الثلاثاء سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على معسكر الحرس الجمهوري بمنطقة السواد جنوب صنعاء .
وقال مصدر خاص بصنعاء ل محرر " عدن الغد" ان طيران التحالف استهدف معسكر 48 بمنطقة السواد بحزيز بأكثر من عشر غارات عنيفة، في حين لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في الأجواء.
وأكد المصدر، أن الطيران استهدف مخزنا للذخائر داخل معسكر الاحتياط (48) بالسواد، حيث لا تزال الانفجارات تتوالى من داخل المخزن.
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