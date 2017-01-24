اهتمام إعلامي سعودي غير مسبوق بجدارية «الشهداء لا يموتون» لحملة "شكرا مملكة الحزم " و "شكرا إمارات الخير" بعدن

تناولت كافة الصحف السعودية اليومية باهتمام بالغ جدارية «الشهداء لا يموتون».. الذي قدمتها حملة "شكرا مملكة الحزم " و "شكرا إمارات الخير" واستعرضت الصحف المرحلة الأولى والثانية من الجدارية وأفردت لها صفحات كما استعرضت تصريحات رئيس حملة "شكرا مملكة الحزم" و"شكرا إمارات الخير " الزميل الإعلامي "فراس اليافعي" رئيس مؤسسة (الحقيقة للإعلام ممل يدل على اهتمامهم بالحدث جريدة (الرياض) اليومية وهي الجريدة الاولى بالمملكة العربية السعودية قالت تحت : «الشهداء لا يموتون».. جدارية تخلّد أبطال قوات التحالف "الشهداء لا يموتون"، عنوان جدارية تخلد أسماء وصور شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن من التحالف العربي والمقاومة الشعبية، نقشتها ريشة عبيد باعبيد وشقيقته سمر باعبيد في العاصمة المؤقتة عدن، ونظّمتها حملة شكراً مملكة الحزم وإمارات الخير.

ودشن وكيل محافظة عدن الأستاذ محمد شاذلي الستار المرحلة الثانية للجدارية التي تحمل عنوان (الشهداء لا يموتون) ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها حملة "شكراً مملكة الحزم" و"شكراً إمارات الخير" تخليداً لذكرى شهداء المملكة والإمارات وشهداء الوطن.

ويأتي هذا العمل الفني برسم صور شهداء التحالف والمقاومة والحراك الجنوبي بريشة الشقيقين عبيد محمد باعبيد وشقيقته سمر محمد باعبيد على جدران مبنى العاصمة عدن، برعاية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وكانت المرحلة الأولى والثانية من حملة "شكراً مملكة الحزم" و"شكراً إمارات الخير" على نفقة (بن شعيلة) الذي تكفل بهذا العمل الفني الكبير لرد الوفاء للشهداء الأبرار.

وقال رئيس حملتي "شكراً مملكة الحزم" و"شكراً إمارات الخير" الإعلامي اليمني فراس اليافعي: "إن الحملة قامت بهذا العمل الوطني تخليداً لذكرى شهدائنا وشهداء دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في إطار فعاليات الحملة التي لا تتوقف عن تقديم الشكر والعرفان والاحتفال بمناسبات دول التحالف كافة".

وأضاف: "إن استشهاد هؤلاء الأبطال جاء أثناء تأديتهم واجب الدفاع عن الحق والكرامة والشرعية في اليمن، وشرف هؤلاء وطنهم وأسرهم وعروبتهم وإنسانيتهم بما قدموه من تضحيات لنصرة اليمن".

وأكد اليافعي: "على الرغم من الألم الذي نشعر به لفقدان أبنائنا وأبناء السعودية والإمارات فإننا نشعر بالفخر والاعتزاز بما قدموه من تضحية وبطولة في أداء الواجب الوطني وتلبية نداء الوطن".

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات وبقية دول التحالف العربي فقدت أبناء بارين كانوا مثالاً لشباب الوطن المخلصين في أداء واجبهم وتوصيل رسالة بلدانهم في الدفاع عن أشقائها وأصدقائها والوقوف إلى جانبهم، ولا يترددون في الوقوف صفاً واحداً لنصرة قضايا بلدانهم والدول المجاورة، وعون الأشقاء جميعاً. سائلاً الله تعالى أن يبارك في أسرهم وأن يتقبل الشهداء بواسع رحمته". وأوضح أن مجموعة بن شعيلة سوف تستكمل بقية المراحل مما يدل على وطنية المجموعة ووفائها للشهداء.

هذا وكانت حملة "شكراً مملكة الحزم" و"شكراً إمارات الخير" قد أزاحت الستار العام الماضي عن لوحتين عملاقتين لشارع شهداء الإمارات في المناسبة نفسها، كما أزاحت الحملة الستار عن لوحة كبرى للشهيدين قائد العمليات الخاصة العقيد ركن عبدالله السهيان، والعقيد سلطان بن هويدان الكتبي، نهاية ديسمبر الماضي.

يذكر أن حملة "شكراً مملكة الحزم" و"شكراً إمارات الخير" رفعت عشرات اللوحات لشكر دول التحالف العربي عامة وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية والإمارات إضافة إلى مصر والكويت والبحرين وقطر والمغرب والأردن والسودان وجيبوتي وإريتريا والصومال، وعدد آخر من لوحات الشكر والعرفان.

كما أقامت جماهير حاشدة في العاصمة عدن وبريطانيا وفي أميركا والصين فعاليات لتقديم الشكر والعرفان لدول التحالف عامة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الفعاليات والأغاني الثورية لشكر دول التحالف

وتحت عنوان جدارية «الشهداء لا يموتون» تخلد أبطال قوات التحالف كتبت يومية (عكاظ) :«الشهداء لا يموتون» عنوان جدارية تخلد أسماء وصور شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن من التحالف العربي والمقاومة الشعبية، نقشتها ريشة عبيد باعبيد وشقيقته سمر باعبيد في العاصمة الموقتة عدن، ونظّمتها حملة شكراً مملكة الحزم وإمارات الخير، ودشن وكيل محافظة عدن محمد شاذلي المرحلة الثانية للجدارية التي تحمل عنوان (الشهداء لا يموتون) ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها حملة «شكراً مملكة الحزم» و«شكراً إمارات الخير» تخليداً لذكرى شهداء السعودية والإمارات وشهداء الوطن.

ويأتي هذا العمل الفني برسم صور شهداء التحالف والمقاومة الوطنية بريشة

عبيد محمد باعبيد وشقيقته سمر محمد باعبيد على جدران مبنى العاصمة عدن، برعاية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وكما كانت المرحلة الأولى والثانية من حملة «شكراً مملكة الحزم» و«شكراً إمارات الخير» على نفقة (بن شعيلة) الذي تكفل بهذا العمل الفني الكبير لرد الوفاء للشهداء الأبرار.

وقال رئيس حملتي «شكراً مملكة الحزم» و«شكراً إمارات الخير» الإعلامي اليمني فراس اليافعي: إن الحملة قامت بهذا العمل الوطني تخليداً لذكرى شهدائنا وشهداء دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في إطار فعاليات الحملة التي لا تتوقف عن تقديم الشكر والعرفان والاحتفال بمناسبات دول التحالف كافة

صحيفة ( المناطق ) السعودية وتحت عنوان : “الشهداء لا يموتون” .. جدارية لشهداء التحالف في عدن قالت :قام مجموعة من الفنانين اليمنيين برسم صور شهداء الواجب من قوات التحالف والمقاومة اليمنية، في جدارية على أحد مباني محافظة عدن اليمنية ضمن حملة أقامتها مؤسسة الحقيقة للإعلام، عرفاناً بالدور الذي قاموا به والتضحية بأنفسهم في سبيل ردع المعتدين وتخليدا لذكراهم، ونظم المشاركون فعالية شكرا مملكة الحزم شكرا إمارات الخير، تزامناً مع يوم الشهيد الإماراتي.

ويأتي هذا العمل الفني برعاية الرئيس عبد ربه منصور هادي ومحافظ عدن اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، وأزاح وكيل محافظة عدن محمد نصر شاذلي الستار عن المرحلة الأولى للجدارية التي تحمل عنوان “الشهداء لا يموتون”، وقال سيبقى الوطن وشهداء السعودية والإمارات وبقية دول التحالف في ذاكرة اليمن ووجدان أبنائه بما قدّموه من تضحيات

صحيفة ( المواطن ) السعودية وتحت عنوان : تقديرا لتضحياتهم ودفاعهم عن أبناء اليمن.. الشهداء لا يموتون”.. جدارية تخلد شهداء التحالف في اليمن قالت : الشهداء لا يموتون” عنوان جدارية تخلد أسماء وصور شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن من قوات التحالف العربي والمقاومة الشعبية، نقشتها ريشة عبيد باعبيد وشقيقته سمر باعبيد في العاصمة المؤقتة عدن، ونظّمتها حملة شكراً مملكة الحزم وإمارات الخير.

ودشن وكيل محافظة عدن محمد شاذلي الستار عن المرحلة الثانية للجدارية التي تحمل عنوان (الشهداء لا يموتون) ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها حملة “شكراً مملكة الحزم” و”شكراً إمارات الخير” تخليداً لذكرى شهداء السعودية والإمارات وشهداء اليمن.

تكريم واجب

ويأتي هذا العمل الفني برعاية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وعلى نفقة (بن شعيلة) الذي تكفل بهذا العمل الفني الكبير لرد الوفاء للشهداء الأبرار.

وقال رئيس حملتي “شكراً مملكة الحزم” و”شكراً إمارات الخير” الإعلامي اليمني فراس اليافعي: إن الحملة قامت بهذا العمل الوطني تخليداً لذكرى شهدائنا وشهداء دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في إطار فعاليات الحملة التي لا تتوقف عن تقديم الشكر والعرفان والاحتفال بمناسبات دول التحالف كافة.

وأضاف: إن استشهاد هؤلاء الأبطال جاء أثناء تأديتهم واجب الدفاع عن الحق والكرامة والشرعية في اليمن، وأن الشهداء شرفوا وطنهم وأسرهم وعروبتهم وإنسانيتهم بما قدموه من تضحيات لنصرة اليمن.

وقال اليافعي إنه: ” على الرغم من الألم الذي نشعر به لفقدان أبنائنا وأبناء السعودية والإمارات فإننا نشعر بالفخر والاعتزاز بما قدموه من تضحية وبطولة في أداء الواجب الوطني وتلبية نداء الوطن.”

الشهداء لا يموتون

أبناء بررة

وأشار إلى أن السعودية والإمارات وبقية دول التحالف العربي فقدت أبناء بارين، كانوا مثالاً لشباب الوطن المخلص في أداء واجبه وتوصيل رسالة بلدانهم في الدفاع عن أشقائها وأصدقائها والوقوف إلى جانبهم، ولا يترددون في الوقوف صفاً واحداً لنصرة قضايا بلدانهم والدول المجاورة، وعون الأشقاء جميعاً. سائلاً الله تعالى أن يبارك في أسرهم وأن يتقبل الشهداء بواسع رحمته.

وأوضح أن مجموعة (ابن شعيلة) سوف تستكمل بقية المراحل؛ مما يدل على وطنية المجموعة وتخليدها للشهداء.

هذا وكانت حملة “شكراً مملكة الحزم” و”شكراً إمارات الخير” قد أزاحت الستار العام الماضي عن لوحتين عملاقتين لشارع شهداء الإمارات في المناسبة نفسها، كما أزاحت الحملة الستار عن لوحة كبرى للشهيدين قائد العمليات الخاصة العقيد ركن عبدالله السهيان، والعقيد سلطان بن هويدان الكتبي، نهاية ديسمبر الماضي.

تضحيات وبطولات

يذكر أن حملة “شكراً مملكة الحزم” و”شكراً إمارات الخير” رفعت عشرات اللوحات لشكر دول التحالف العربي عامة وعلى وجه الخصوص السعودية والإمارات بإعداد مختلفة إضافة إلى مصر والكويت والبحرين وقطر والمغرب والأردن والسودان وجيبوتي وإريتريا والصومال وعدد آخر من لوحات الشكر والعرفان.

كما أقامت فعاليات جماهيرية حاشدة في العاصمة عدن وبريطانيا وأمريكا والصين لتقديم الشكر والعرفان لدول التحالف عامة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة

صحيفة (صدى) السعودية تحت عنوان : جدارية تخلد شهداء قوات التحالف العربي بعدن قالت :نقش الشقيقين عبيد محمد باعبيد و سمر محمد باعبيد في العاصمة المؤقتة عدن جدارية أسماء وصور شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن من التحالف العربي والمقاومة الشعبية برعاية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي،ونظّمتها حملة “شكراً مملكة الحزم وإمارات الخير”على نفقة (بن شعيلة) الذي تكفل بهذا العمل الفني الكبير لرد الوفاء للشهداء الأبرار.

وقال رئيس حملتي “شكراً مملكة الحزم” و”شكراً إمارات الخير” الإعلامي اليمني فراس اليافعي:أن الشهداء شرفوا وطنهم وأسرهم وعروبتهم وإنسانيتهم بما قدموه من تضحيات لنصرة اليمن، مؤكداً أنه على الرغم من الألم الذي نشعر به لفقدان أبنائنا وأبناء السعودية والإمارات وكافة الشهداء فإننا نشعر بالفخر والاعتزاز بما قدموه من تضحية وبطولة في أداء الواجب الوطني وتلبية نداء الوطن.

وأضاف أن مجموعة “بن شعيلة” سوف تستكمل بقية المراحل لتخليد الشهداء،وكانت حملة “شكراً مملكة الحزم” و”شكراً إمارات الخير” قد أزاحت الستار العام الماضي عن لوحتين عملاقتين لشارع شهداء الإمارات في المناسبة نفسها .

كما أزاحت الحملة الستار عن لوحة كبرى للشهيدين قائد العمليات الخاصة العقيد ركن عبدالله السهيان، والعقيد سلطان بن هويدان الكتبي، نهاية ديسمبر الماضي

صحيفة (سبق ) السعودية وتحت عنوان : اليمنيّون بوفاء لم يرحل الشهداء عنّا .."الشهداء لا يموتون".. جدارية تخلد شهداء قوات التحالف بعدن قالت : خلّدت جدارية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أسماء وصور شهداء عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن من التحالف العربي والمقاومة الشعبية، نقشتها ريشة شقيقين في العاصمة المؤقتة عدن، ونظّمتها حملة "شكراً مملكة الحزم وإمارات الخير".

ويأتي هذا العمل الفني برسم صور شهداء التحالف والمقاومة والحراك الجنوبي بريشة عبيد محمد باعبيد وشقيقته سمر محمد باعبيد على جدران مبنى العاصمة عدن، برعاية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وكانت المرحلة الأولى والثانية من حملة "شكراً مملكة الحزم" و"شكراً إمارات الخير" على نفقة (بن شعيلة) الذي تكفل بهذا العمل الفني الكبير لرد الوفاء للشهداء الأبرار.

وقال رئيس حملتي "شكراً مملكة الحزم" و"شكراً إمارات الخير" الإعلامي اليمني فراس اليافعي: إن الحملة قامت بهذا العمل الوطني تخليداً لذكرى شهدائنا وشهداء دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في إطار فعاليات الحملة التي لا تتوقف عن تقديم الشكر والعرفان والاحتفال بمناسبات دول التحالف كافة.

وأضاف اليافعي أن استشهاد هؤلاء الأبطال جاء أثناء تأديتهم واجب الدفاع عن الحق والكرامة والشرعية في اليمن، وأن الشهداء شرفوا وطنهم وأسرهم وعروبتهم وإنسانيتهم بما قدموه من تضحيات لنصرة اليمن، مؤكداً أنه على الرغم من الألم الذي نشعر به لفقدان أبنائنا وأبناء السعودية والإمارات وكافة الشهداء فإننا نشعر بالفخر والاعتزاز بما قدموه من تضحية وبطولة في أداء الواجب الوطني وتلبية نداء الوطن.

وأشار إلى أن السعودية والإمارات وبقية دول التحالف العربي فقدت أبناء بارين كانوا مثالاً لشباب الوطن المخلص في أداء واجبهم وتوصيل رسالة بلدانهم في الدفاع عن أشقائها وأصدقائها والوقوف إلى جانبهم، ولا يترددون في الوقوف صفاً واحداً لنصرة قضايا بلدانهم والدول المجاورة، وعون الأشقاء جميعاً. سائلاً الله تعالى أن يبارك في أسرهم وأن يتقبل الشهداء بواسع رحمته.

وأوضح أن مجموعة "بن شعيلة" سوف تستكمل بقية المراحل مما يدل على وطنية المجموعة وتخليدها للشهداء، هذا وكانت حملة "شكراً مملكة الحزم" و"شكراً إمارات الخير" قد أزاحت الستار العام الماضي عن لوحتين عملاقتين لشارع شهداء الإمارات في المناسبة نفسها، كما أزاحت الحملة الستار عن لوحة كبرى للشهيدين قائد العمليات الخاصة العقيد ركن عبدالله السهيان، والعقيد سلطان بن هويدان الكتبي، نهاية ديسمبر الماضي.

يذكر أن حملة "شكراً مملكة الحزم" و"شكراً إمارات الخير" رفعت عشرات اللوحات لشكر دول التحالف العربي عامة وعلى وجه الخصوص السعودية والإمارات بأعداد مختلفة إضافة إلى مصر والكويت والبحرين وقطر والمغرب والأردن والسودان وجيبوتي وإريتريا والصومال وعدد آخر من لوحات الشكر والعرفان.

كما أقامت فعاليات جماهيرية حاشدة في العاصمة عدن وبريطانيا وفي أمريكا والصين لتقديم الشكر والعرفان لدول التحالف عامة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الفعاليات والأغاني الثورية لشكر دول التحالف.

المزيد في أخبار وتقارير مقاتلات التحالف تقصف معسكر للحرس الجمهوري بصنعاء شنت مقاتلات التحالف ظهر اليوم الثلاثاء سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على معسكر الحرس الجمهوري بمنطقة السواد جنوب صنعاء . وقال مصدر خاص بصنعاء ل محرر " عدن الغد" ان طيران اهتمام إعلامي سعودي غير مسبوق بجدارية «الشهداء لا يموتون» لحملة "شكرا مملكة الحزم " و "شكرا إمارات الخير" بعدن تناولت كافة الصحف السعودية اليومية باهتمام بالغ جدارية «الشهداء لا يموتون».. الذي قدمتها حملة "شكرا مملكة الحزم " و "شكرا إمارات الخير" واستعرضت الصحف المرحلة تشييع مهيب لجثمان الشهيد راجح الضحاك في العاصمة عدن شيعت جموع غفيرة من أبناء مديرية حالمين والعاصمة عدن جثمان الشهيد راجح مساعد الضحاك رحمه الله في مقبرة الممدارة يتقدمهم أسرة وذوي الشهيد وشخصيات رسمية