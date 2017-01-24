افراد اللواء 119 يقطعوا طريق دولي للمطالبة برواتبهم

لو تسنى لجوزيف باربيرا مبتكر شخصيتي مسلسل توم وجيري الذي وإن كابرنا لا زلنا نتابعه مع أحفادنا إلى اليوم بنفس
في لقاء ودي جمعنا ليلة أمس بألاخ محسن محمد بن فريد الامين العام لحزب رابطة أبناء الجنوب الحر...
وألأخ الناشط
ما يزال الطرف الانقلابي يمتلك الكثير من المزايا التي يمكن أن تساهم في مدر عمر مواجهته أهمها ميزتان تشكلان
يبدو أن النخبة السياسية بالثورة الجنوبية( الحراك الجنوبي) -أو بعضها - ما تزال أسيرة عواطفها السياسية الساذجة
ان صناعة الانتصارات العسكرية حتى بأقل الأدوات والامكانيات امام جيوش الأعداء الكبيرة عدة وعددا المتدربة
الإرتفاع ليس سهلا!
لم أتخيل أن هناك من لا يزال يعتقد أن ثورة الشباب ١١ فبراير السلمية هي سبب كوارث ما تعيشه
هل ادرك الحوثيون وصالح حتى الان ماذا يعني تخريب الدولة وتسليمها للمليشيات ؟ هل ادركوا ماذا يعني الانقلاب
الرمح الذهبي بدا ينغرس في صدور الانقلابيين.. وفرسان هذا الرمح.. الرمز.. الذي اطلقه فخامة الهادي المنصور.. هم من
تلقيت عدداً من الاتصالات على مدى الثلاثة ايام الاخيرة من شخصيات عدنية معتبرة اضافة الى عدداً اخر من
شنت صحيفة الخليج الاماراتية هجوم حاد على من اسمتهم الاخوان المسلمين متمثلين في حزب التجمع اليمني للإصلاح
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها