احتجاجات غاضبة لعسكريين بعدن
الثلاثاء 24 يناير 2017 10:16 صباحاً
عدن(عدن الغد)خاص:
عدن(عدن الغد)خاص:
قطع عسكريون غاضبون طرق داخلية في مدينة عدن احتجاجا على عدم استلام مرتباتهم، من قبل الحكومة الشرعية الثلاثاء.
واضرم العسكريون النار في إطارات تالفة امام منزل المهندس احمد الميسري وزير الزراعة ورئيس لجنة الصرف احتجاجا على عدم حصولهم على رواتبهم.
وقال محتجون إن الحكومة الشرعية صرفت رواتب العسكريين المواليين للانقلابيين، عبر مندوبين وصولوا إلى معسكر دار سعد، بينما العسكريون الذين قاتلوا بشراسة في صف الشرعية لا يزالوا بدون مرتبات منذ ثلاثة أعوام.
وتوعد العسكريون بالتصعيد من تظاهراتهم الغاضبة حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم وصرف رواتبهم كاملة.
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