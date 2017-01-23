أكدت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء على مواصلة الاضراب الشامل للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.

وسردت النقابة في بيان لها يوم الاثنين عدد من المحاولات التي قامت بها رئاسة الجامعة المعينة من الحوثيين لكسر الاضراب الذي تقيمه النقابة بالجامعة منذ ثلاثة أسابيع للمطالبة بصرف الرواتب.

موضحا بأن ذلك جاء عقب فشل رئاسة الجامعة في عقد الامتحانات بسبب الاضراب في كليات الجامعة ، وهو ما دفع برئاسة الجامعة إلى عرض مقترح على الهيئة الإدارية بتعليق الإضراب مقابل تأجيل الامتحانات.

مؤكدة بأن ذلك تم رفضه من قبل الهيئة الإدارية للنقابة ، لكون الإضراب يتعلق بحقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وعلى رأسها المرتبات والأجور وليس من أجل تأجيل الامتحانات ، بحسب البيان.

وجدد النقابة عزمها على الاستمرار في الاضراب بالجامعة محذرة " من تسول له نفسه المساس بحقوق اعضاءها " ، داعية أياهم للإبلاغ عن أي تهديد قد يتعرضون له بسبب الاضراب لاتخاذ الاجراءات القانونية.

مشيرة إلى ان جهودها وجهود والمجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية ومع الجهات المعنية في صنعاء لحل أزمة الرواتب مستمرة.

المزيد في أخبار وتقارير نقابة تدريس جامعة صنعاء تؤكد على استمرار الاضراب وتكشف عن محاولات فاشلة لكسره أكدت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء على مواصلة الاضراب الشامل للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة. وسردت النقابة في شهود : قتلى من المقاومة بغارة جوية بمحيط كهبوب قال مصدر في المقاومة الجنوبية ان عدد من افراد المقاومة الجنوبية استشهدوا عصر يوم الإثنين اثر غارة جوية خاطئة. ووقعت الغارة بالقرب من محيط كهبوب حيث سقط على أثرها خبير عسكري سعودي: المعركة القادمة بعد تحرير المخا ستكون بين التحالف وإيران توقع الخبير العسكري السعودي البارز، اللواء محمد القبيان، أن تسعى إيران لتعزيز قدرات الميلشيا الانقلابية لمنع سقوط محافظة الحديدة في قبضة الشرعية، واستعادة