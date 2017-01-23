شهود : قتلى من المقاومة بغارة جوية بمحيط كهبوب
الاثنين 23 يناير 2017 11:26 مساءً
لحج (عدن الغد) خاص:
لحج (عدن الغد) خاص:
قال مصدر في المقاومة الجنوبية ان عدد من افراد المقاومة الجنوبية استشهدوا عصر يوم الإثنين اثر غارة جوية خاطئة.
ووقعت الغارة بالقرب من محيط كهبوب حيث سقط على أثرها قتلى وجرحى .
وبحسب المصادر لعدن الغد فقد اصابت الغارة سيارة تابعة للقائد في الجيش عبدالغني الصبيحي .
ولم تتوفر معلومات فيما اذا كان الصبيحي قد اصيب.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها