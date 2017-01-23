قال مصدر في المقاومة الجنوبية ان عدد من افراد المقاومة الجنوبية استشهدوا عصر يوم الإثنين اثر غارة جوية خاطئة.

ووقعت الغارة بالقرب من محيط كهبوب حيث سقط على أثرها قتلى وجرحى .

وبحسب المصادر لعدن الغد فقد اصابت الغارة سيارة تابعة للقائد في الجيش عبدالغني الصبيحي .

ولم تتوفر معلومات فيما اذا كان الصبيحي قد اصيب.

المزيد في أخبار وتقارير شهود : قتلى من المقاومة بغارة جوية بمحيط كهبوب قال مصدر في المقاومة الجنوبية ان عدد من افراد المقاومة الجنوبية استشهدوا عصر يوم الإثنين اثر غارة جوية خاطئة. ووقعت الغارة بالقرب من محيط كهبوب حيث سقط على أثرها خبير عسكري سعودي: المعركة القادمة بعد تحرير المخا ستكون بين التحالف وإيران توقع الخبير العسكري السعودي البارز، اللواء محمد القبيان، أن تسعى إيران لتعزيز قدرات الميلشيا الانقلابية لمنع سقوط محافظة الحديدة في قبضة الشرعية، واستعادة وزير خارجية اليمن: تصرفات المبعوث الاممي في صنعاء غير مقبولة قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي،" إن الحكومة اليمنية قدمت احتجاجاً رسمياً للمبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد على بعض اللقاءات التي عقدها في صنعاء