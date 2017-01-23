خبير عسكري سعودي: المعركة القادمة بعد تحرير المخا ستكون بين التحالف وإيران

توقع الخبير العسكري السعودي البارز، اللواء محمد القبيان، أن تسعى إيران لتعزيز قدرات الميلشيا الانقلابية لمنع سقوط محافظة الحديدة في قبضة الشرعية، واستعادة الميناء الثاني في البلاد المطل على مضيق باب المندب الحيوي.

واعتبر اللواء "القبيان" في تصريحات لقناة "العربية" أن معركة تحرير الحديدة ستكون الأعنف كون تحريرها يمثل قطع ذراع للميلشيا الانقلابية، وهو ما سيجعل من هذه المعركة مفصلية ومواجهة مباشرة بين التحالف وإيران، حد تعبيره.