خبير عسكري سعودي: المعركة القادمة بعد تحرير المخا ستكون بين التحالف وإيران
الاثنين 23 يناير 2017 09:49 مساءً
عدن الغد/ متابعات:
عدن الغد/ متابعات:
توقع الخبير العسكري السعودي البارز، اللواء محمد القبيان، أن تسعى إيران لتعزيز قدرات الميلشيا الانقلابية لمنع سقوط محافظة الحديدة في قبضة الشرعية، واستعادة الميناء الثاني في البلاد المطل على مضيق باب المندب الحيوي.
واعتبر اللواء "القبيان" في تصريحات لقناة "العربية" أن معركة تحرير الحديدة ستكون الأعنف كون تحريرها يمثل قطع ذراع للميلشيا الانقلابية، وهو ما سيجعل من هذه المعركة مفصلية ومواجهة مباشرة بين التحالف وإيران، حد تعبيره.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها