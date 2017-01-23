قال مراسل الجزيرة باليمن سمير النمري أن الجنوبيين وحدويين واصفا من يقول ينعت الجنوبيين بالانفصاليين بانه غبي.

وتسأل النمري بمنشور على صفحته على الفيس بوك قائلاً: " يأتي الأغبياء ليقولوا أن الجنوبيين إنفصاليين.. أمانتكم هل شباب الجنوب إنفصاليين ودماءهم تروى في سبيل تحرير محافظات الشمال من الإقطاعيين والمليشيا .والله أنهم أبطال ووحدويون أكثر منا ، ولو الأمر بيدي لاعتمدت علمهم الوطني ليكون علم اليمن كامل.

ويعد سمير النمري أحد مراسلي قناة الجزيرة القطرية باليمن، ويعرف بتوجه نحو جماعة الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) التي تعادي توجهات الجنوبيين في استعادة ارضهم.

يذكر أن القوات الجنوبية وبدعم من التحالف العربي حررت اليوم ميناء ومدينة المخاء على الساحل الغربي لليمن ضمن ما يعرف بمعركة الرمح الذهبي وهو ما يزيد من رصيد المقاومة الجنوبية التي استطاعت ان تحرر اراضي شاسعة من الجنوب وتوغلت الى خارج الاراضي الجنوبية بعد أن فشلت المقاومة بالشمال من تحقيق أي تقدم يذكر بالفترة الأخيرة.

المزيد في أخبار وتقارير في متحف بازل للفن القديم: الجنوب العربي حضارة مزدهرة لا نهاية لها، وملكة سبأ "بلقيس" رواية خيالية ترجمه إلى العربية: إياد الشعيبي بلغ الجنوب العربي القديم – المسمى اليمن اليوم – ثروة لا حصر لها. ففي معرض خاص أقيم في مدينة بازل السويسرية عرض متحف بازل للفن مراسل الجزيرة: شباب الجنوب وحدويين أكثر من الشماليين قال مراسل الجزيرة باليمن سمير النمري أن الجنوبيين وحدويين واصفا من يقول ينعت الجنوبيين بالانفصاليين بانه غبي. وتسأل النمري بمنشور على صفحته على الفيس بوك قائلاً: " تصنيف عالمي يخرج الجامعات اليمنية من قائمة الجامعات المعترف بها عالمياً في تصنيف نشره مؤخرا معهد التعليم العالي التابع لجامعة شانغهاي جياو تونغ للعام 2016 استبعدت كافة الجامعات اليمنية من قائمة الجامعات العالمية المعترف بها حول العالم