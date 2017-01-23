وقفة احتجاجية لأمهات المختطفين أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء

نظمت رابطة أمهات المختطفين، اليوم وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم المختطفين لدى مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.



وقالت الرابطة في بيان صحافي: "نطالب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، بجعل قضية أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً، قضية إنسانية بالدرجة الأولى والإسراع في إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، وتقديم الخاطفين للعدالة".



وأشارت الرابطة أنه للعام الثاني على التوالي يقبع الآلاف من أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً خلف قضبان سجون المليشيا الانقلابية، دون مسوغ قانوني يستوجب احتجازهم، ناهيك عن اختطافهم وإخفائهم قسرا دون تبرير.



وذكرت الرابطة ان اكثر من سبعين مختطفا قتلوا تحت التعذيب في سجون المليشيا في عدد من محافظات الجمهورية، وأوضحت ان قلوب الأمهات لم تعد تتحمل الوعود المتتالية بالإفراج عن أبنائهن دون تحقيق لها.



ولفتت رابطة أمهات المختطفين، ان قضية أبنائهم المختطفين والمخفيين قسراً، ظلت ما يقارب العامين دون اهتمام دولي أو إنساني ،ما أدى إلى إطالة عمر القضية دون حل، وهو ما شجع الجماعة المسلحة لزيادة عمليات الاختطاف والتعذيب الممنهج بحق المختطفين الأبرياء.

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