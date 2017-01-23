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قائد ميداني : القوات الجنوبية تدخل ميناء المخا وتسيطر عليها بشكل كامل

الاثنين 23 يناير 2017 02:04 مساءً
المخا ((عدن الغد)) خاص:

قال مصدر ميداني في القوات الجنوبية التي سيطرت على الاطراف الجنوبية من مدينة المخا قبل يوم أنها بسطت سيطرة كاملة على المدينة يوم الاثنين .

واكد المصدر لعدن الغد ان القوات الجنوبية سيطرت على ميناء المدينة الساحلية وانتشرت وسط حي للعامل وطريق دائرية واصلة إلى تعز واخرى لمحافظة الحديدة .

وسمعت طلقات نارية في حين كان يتحدث المصدر لغرفة الاخبار بصحيفة "عدن الغد".

وقال مقاتلون ان وحدات انتشرت في المدينة وان عدد قليل من السكان لايزال فيها .

وعلى الطريق شوهدت جثث 3 من مقاتلي الميليشا الحوثية ملقاه عقب اندلاع اشتباكات خلال عملية الدخول .

 


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