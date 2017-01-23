قال مصدر ميداني في القوات الجنوبية التي سيطرت على الاطراف الجنوبية من مدينة المخا قبل يوم أنها بسطت سيطرة كاملة على المدينة يوم الاثنين .

واكد المصدر لعدن الغد ان القوات الجنوبية سيطرت على ميناء المدينة الساحلية وانتشرت وسط حي للعامل وطريق دائرية واصلة إلى تعز واخرى لمحافظة الحديدة .

وسمعت طلقات نارية في حين كان يتحدث المصدر لغرفة الاخبار بصحيفة "عدن الغد".

وقال مقاتلون ان وحدات انتشرت في المدينة وان عدد قليل من السكان لايزال فيها .

وعلى الطريق شوهدت جثث 3 من مقاتلي الميليشا الحوثية ملقاه عقب اندلاع اشتباكات خلال عملية الدخول .

المزيد في أخبار وتقارير قائد ميداني : القوات الجنوبية تدخل ميناء المخا وتسيطر عليها بشكل كامل قال مصدر ميداني في القوات الجنوبية التي سيطرت على الاطراف الجنوبية من مدينة المخا قبل يوم أنها بسطت سيطرة كاملة على المدينة يوم الاثنين . واكد المصدر لعدن الغد ان جماعة الحوثي تفصل 300 صحافي من مؤسسة الثورة قالت مصادر صحفية بصنعاء أن ميليشيات الحوثي أقرت فصل نحو 300 صحافي من وظائفهم وإسقاط أسمائهم من كشوفات الرواتب. وأكدت المصادر إن قيادة مؤسسة الثورة للصحافة، والتي شطارة : هادي خسر أقوى أذرعته والمخلافي يرفض الاعتراف بمبنى الخارجية بعدن قال السياسي الجنوبي لطفي شطارة ان الرئيس عبدربه منصور هادي خسر أقوى أذرعته السياسية عندما اقال وزير الخارجية السابق رياض ياسين من منصبه . وقال شطارة انه في 18