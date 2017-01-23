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العلم اليمني يثير جدلا جديدا في شبوة

الاثنين 23 يناير 2017 01:23 مساءً
عتق ((عدن الغد)) خاص:

أثار العلم اليمني جدلا سياسيا جديدا في اليمن عقب نشر صورة لمحافظ محافظة شبوة احمد حامد لملس وهو يرفع بمكتبه العلم اليمني .

ووجه القيادي في الحراك الجنوبي احمد عمر بن فريد انتقادا لملس على خلفية عملية الرفع هذه .

وقال بن فريد :" لم يجرؤ اي مسئول جنوبي على رفع علم الاحتلال إلا أنت يا لملس!! خيبت الأمل والرجاء فيك.لماذا تستفز مشاعر اهلك ! تذكر كم شهيد سقط ضد هذا العلم!

وعلى خلاف بن فريد ذهب آخرين إلى القول بان جميع المسئولين في محافظات الجنوب ظهروا إلى جانب العلم اليمني داعيا إلى وقف عملية الكيل بمكيالين تجاه هذه الوقائع .

 


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العلم اليمني يثير جدلا جديدا في شبوة
أثار العلم اليمني جدلا سياسيا جديدا في اليمن عقب نشر صورة لمحافظ محافظة شبوة احمد حامد لملس وهو يرفع بمكتبه العلم اليمني . ووجه القيادي في الحراك الجنوبي احمد عمر بن
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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