شطارة : هادي خسر أقوى أذرعته والمخلافي يرفض الاعتراف بمبنى الخارجية بعدن
قال السياسي الجنوبي لطفي شطارة ان الرئيس عبدربه منصور هادي خسر أقوى أذرعته السياسية عندما اقال وزير الخارجية السابق رياض ياسين من منصبه .
وقال شطارة انه في 18
العلم اليمني يثير جدلا جديدا في شبوة
أثار العلم اليمني جدلا سياسيا جديدا في اليمن عقب نشر صورة لمحافظ محافظة شبوة احمد حامد لملس وهو يرفع بمكتبه العلم اليمني .
ووجه القيادي في الحراك الجنوبي احمد عمر بن
شهود : إطلاق نار في محيط مقر جهاز البحث الجنائي بعتق
قال شهود عيان ان اطلاقا للنار وقع ظهر يوم الاثنين في محيط مقر جهاز البحث الجنائي بخور بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة .
وقال شاهد عيان لعدن الغد ان عدد من الجنود شوهدوا
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