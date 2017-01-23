إشارة هيثم قاسم طاهر الغامضة لكاميرا قناة الجزيرة
الاثنين 23 يناير 2017 12:53 مساءً
باب المندب((عدن الغد)) خاص:
باب المندب((عدن الغد)) خاص:
اثارت صور بثت على مواقع التواصل الاجتماعية وتم اجتزأها من تسجيل مرئي لقناة الجزيرة القطرية وتظهر وزير الدفاع الجنوبي السابق هيثم قاسم طاهر وهو يشير بيده لمراسل القناة فيما يشبه المنع.
وقال نشطاء اعلاميون ان طاهر امتنع عن الحديث للقناة القطرية ولوح مانعا التقاط كاميرا القناة أي صور له .
وبث القناة هذا التسجيل لكنه كان ضمن تقرير اخباري عن سير المعارك في منطقة المخا غرب باب المندب.
وترفض قيادات عسكرية عديدة تقود المعارك الحديث إلى قناة الجزيرة القطرية بسبب الاتهامات لها بإنها تابعة لجماعة الاخوان المسلمين .
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