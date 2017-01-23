قيادة وعمال المؤسسة الاقتصادية فرع لحج يثمنون جهود القيادة العامة للمؤسسة بعدن

وجهة عمال وموظفو المؤسسة الاقتصادية الوطنية فرع لحج بالثنى والشكر لقيادة المؤسسة في محافظة عدن ممثلة بالمدير التنفيذي العام الاستاذ سامي السعيدي ، للجهود التي يبذلها من اجل اعادة تأهيل وتفعيل فرع المؤسسة الاقتصادية لحج .

وقال مدير فرع المؤسسة الاقتصادية بلحج الاستاذ فضل الهلالي ان عمال فرع المؤسسة بلحج وقيادتها يتقدمون بجزيل الشكر والعرفان للأستاذ سامي السعيدي المدير العام جراء تلك الجهود التي يبذلها ويقدمها من اجل تفعيل فرع مؤسستنا الوطنية والاقتصادية الصامدة ، كما بذل جهود بصرف ومتابعة رواتب الموظفين والعمال بالمحافظة بالتنسيق ومع وبجهوده استطعنا ان نؤسس فرعنا بالمحافظة بالاضافة الى متابعة وصرف رواتب العاملين ..

واكد الهلالي بان المؤسسة الاقتصادية بمحافظة لحج ستكون رافد من روافد الاجهزة بالمحافظة والتي ستكون في خدمة السلطة وعونا لها لانتشال المحافظة من الوضع العام الذي تعيشه وتسهيل خدماتها وتسخيرها في خدمات المحافظة ..

* من عبدالعزيز باداس

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