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أخبار وتقارير

استنفار عسكري غير مسبوق لميليشيات الحوثي في صنعاء

عناصر من الحوثيين والمخلوع صالح (أرشيفية)
الاثنين 23 يناير 2017 08:39 صباحاً
/ عدن الغد / العربية /

أفاد شهود عيان بأن العاصمة اليمنية صنعاء تشهد حالة استنفار عسكري وانتشار واسع للميليشيات الانقلابية في شوارع وأحياء المدينة لأول مرة منذ سيطر الانقلابيون على العاصمة أواخر 2015.

 

وتأتي هذه الحالة على وقع اشتداد المعارك بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية في جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، وفي جبهة الساحل الغربي لمحافظة تعز.

 

هذا وأكد سكان محليون أن سلطات الانقلاب نشرت أعدادا كبيرة من المسلحين بالزي العسكري والمدني مدعومة بعربات مسلحة في الشوارع الرئيسة ومداخل بعض الأحياء السكنية، وتقوم بحملة تفتيش واسعة.

 

وتأتي تطورات صنعاء بالتزامن مع إحكام قوات الشرعية سيطرتها على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي من ثلاث جهات، وأيضا سيطرتها على مديرية حرض الموازية للطوال السعودية ومديرية ميدي الساحلية.


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