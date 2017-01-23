أفاد شهود عيان بأن العاصمة اليمنية صنعاء تشهد حالة استنفار عسكري وانتشار واسع للميليشيات الانقلابية في شوارع وأحياء المدينة لأول مرة منذ سيطر الانقلابيون على العاصمة أواخر 2015.

وتأتي هذه الحالة على وقع اشتداد المعارك بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية في جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، وفي جبهة الساحل الغربي لمحافظة تعز.

هذا وأكد سكان محليون أن سلطات الانقلاب نشرت أعدادا كبيرة من المسلحين بالزي العسكري والمدني مدعومة بعربات مسلحة في الشوارع الرئيسة ومداخل بعض الأحياء السكنية، وتقوم بحملة تفتيش واسعة.

وتأتي تطورات صنعاء بالتزامن مع إحكام قوات الشرعية سيطرتها على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي من ثلاث جهات، وأيضا سيطرتها على مديرية حرض الموازية للطوال السعودية ومديرية ميدي الساحلية.

المزيد في أخبار وتقارير الحسن طاهر... المحافظ المفاجئ كان الدكتور (الطبيب) الحسن طاهر إلى وقت قريب وكيلاً لمحافظة الحديدة تحت سلطة الحوثيين، إلى أن صدر قرار جمهوري من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتعيينه محافظًا استنفار عسكري غير مسبوق لميليشيات الحوثي في صنعاء أفاد شهود عيان بأن العاصمة اليمنية صنعاء تشهد حالة استنفار عسكري وانتشار واسع للميليشيات الانقلابية في شوارع وأحياء المدينة لأول مرة منذ سيطر الانقلابيون على صحفي من حضرموت يروي واقعة اعتقال وهجوم مسلح تعرض لها منزله روى صحفي من حضرموت واقعة هجوم مسلح واعتداء تعرض لها مؤخرا. وقدم الصحفي صبري بن مخاشن روايته لما قال انه هجوم مسلح تعرض له منزله. وجاء في الرواية :" توضيح وبلاغ