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وفاة سجين في احتياطي لحج بظروف غامضة

الأحد 22 يناير 2017 07:55 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:

توفي سجين في السجن الاحتياطي بالحوطة العاصمة الإقليمية للحج، في ظروف غامضة.

وقالت مصادر أمنية وطبية لمراسل (عدن الغد)" إن شابا في العقد الثالث من العمر ويدعى حلمي عبد الحليم حسين عامر توفي في السجن الاحتياطي لأمن لحج الذي نقل إليه من السجن المركز في المنصورة بعد ان ظل معتقلا هناك لنحو شهرين".

وأكدت المصادر أنه تم استدعاء فريق طبي لمعاينة الجثة ومعرفة أسباب الوفاة.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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