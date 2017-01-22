وفاة سجين في احتياطي لحج بظروف غامضة

توفي سجين في السجن الاحتياطي بالحوطة العاصمة الإقليمية للحج، في ظروف غامضة.

وقالت مصادر أمنية وطبية لمراسل (عدن الغد)" إن شابا في العقد الثالث من العمر ويدعى حلمي عبد الحليم حسين عامر توفي في السجن الاحتياطي لأمن لحج الذي نقل إليه من السجن المركز في المنصورة بعد ان ظل معتقلا هناك لنحو شهرين".

وأكدت المصادر أنه تم استدعاء فريق طبي لمعاينة الجثة ومعرفة أسباب الوفاة.

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