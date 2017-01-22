الغفوري: الجنوبيون لفوا المحيط الهندي واسقطوا المعسكرات الحوثية وقوات الشرعية في الشمال غارقة في الانسحابات التكتيكية

قال الكاتب اليمني المعروف مروان الغفوري ان القوات الجنوبية التي دخلت يوم الاحد مدينة المخا بمحافظة تعز تمكنت من اسقاط المعسكرات الحوثية وتجاوزت حقول الغام كثيرة في حين لم تتمكن القوات الموالية للشرعية في الشمال من تحقيق أي انتصار مستشهدا بتحركات قوات المنطقة العسكرية الخامسة بمنطقة ميدي غرب اليمن .

وقال الغفوري على صفحته بالفيس بوك معلقا على التطورات الاخيرة في المخا :"

الجماعة لفوا من التواهي على المحيط الهندي/ بحر العرب، ومشوا بمحاذاة المحيط إلى باب المندب، ومن المندب بمحاذة البحر الأحمر إلى المخا..

أسقطوا معسكرات وكمائن ومزارع ألغام.. وهاهم يدخلون المخا ،رحلة بطولية على طريقة رحلات حنا بعل وجيوش أتيلا.

و.. جماعة المنطقة الخامسة لهم عشرين شهر يرموا على قلعة ميدي رصاص، وينسحبوا ثلاثة كيلو تكتيكياً.

وفي أحسن الظروف ينشر إعلام المنطقة الخامسة أخباراً مفقوسة مثل:

قوات الجيش تشن هجوما كاسحاً على الحوثيين في ميدي ومقتل ثلاثين مسلحاً حوثياً بغارة لطائرات التحالف!

هذا البوست ليس للحديث عن الحرب. الطريقة التي تأسست بها المنطقة العسكرية الخامسة تشبه الطرق التي تشكل بها جيش الطائفة والقرية. الجيش الذي، في لحظة المكاشفة، أسقط العاصمة وكاد يقتل الرئيس.

الكراتين الفاسدة لا تحمل بذوراً جيدة

تحية للجيش الذي يحاول استرجاع ما بقي من بلده

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