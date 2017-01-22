رئيس الوزراء: الأسبوع القادم بدء صرف مرتبات الجيش والأمن لشهر ديسمبر ووجهنا بصرف 550 مليون ريال لترميم المعسكرات المتضررة

ناقش رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم في العاصمة الموقتة عدن مع قيادة وزارة الدفاع والداخلية سير المعارك العسكرية في جبهة ذوباب والمخا وغيرها من الجبهات.

ونوه رئيس الوزراء بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية مسنودة بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية و الإمارات في جبهة ذو باب والمخا وميدي والجبهات الأخرى، مشيراً إلى أن انتصارات كبرى تلوح في الافق، وأن المشروع الانقلابي قد دنى أجلة وسوف ينتهي ولن يعود إلى الأبد وان إرادة الشعب سوف تنتصر في نهاية المطاف.

كما استمع إلى تقرير من مساعدي وزير الدفاع اللواء الدكتور صالح محمد حسن، واللواء عبدالقادر العمودي، ورئيس هيئة العمليات اللواء صالح الزنداني، استعرضوا خلاله خطط واستراتيجية الوزارة للمرحلة القادمة وفتح ديوانها في العاصمة المؤقتة عدن واعادة البناء الهيكلي للوزارة وانشاء قاعدة بيانات صحيحة وتفعيل غرفة العمليات، مطالبين بتجهيز المباني وترميم بعضها بعد تعرضها للتدمير الكلي من قبل المليشيا الانقلابية حيث وقد اعتمدت لهذه الترميمات مبالغ تسمح بإنجازها في أسرع وقت ممكن، استناداً إلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وجه رئيس الوزراء بصرف 550 مليون ريال لترميم وصيانة بعض المعسكرات التي تعرضت للأضرار.

وأعلن رئيس الوزراء عن توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي القاضية بالبدء بصرف مرتبات شهر ديسمبر ٢٠١٦ للقوات المسلحة والأمن، ابتداء من الأسبوع القادم وبآلية مؤسسية تعتمد على كوادر وقيادات الاجهزة العسكرية والأمنية، واستناداً إلى الخبرات المحلية والعالمية في انتظام صرف المرتبات على مختلف المستويات.