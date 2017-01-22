المحافظ بن بريك يناقش مع إدارة شركة بترومسيلة سبل تأمين وادي وساحل حضرموت بالطاقة الكهربائية

ناقش محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك صباح اليوم سبل تأمين احتياجات مناطق وادي وساحل حضرموت بالطاقة الكهربائية خلال لقائه إدارة شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول " بترومسيلة " بموقع عمليات الشركة في القطاع 14 .

وأشار المحافظ بن بريك إلى هناك ضرورة ملحة لرفع معاناة الناس وتأمين التيار الكهربائي من خلال تنفيذ مشروع المحطة الكهروغازية التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية وتكليف شركة بترومسيلة بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام لمناطق الوادي وكذا من خلال تزويد محطات التوليد بمادة الديزل .

وقال محافظ حضرموت أن السلطة المحلية بالمحافظة وإدارة شركة بترومسيلة تشكل لحمة واحدة ولن يستطيع أحد أن يفرق بيننا كقيادة حضرمية لتحقيق مصالح أبناء المحافظة وتحقيق الاستقرار من خلال توفير الخدمات المرتبطة باحتياجات المواطنين وأولوياتهم .

ولفت المحافظ بن بريك إلى الخطوات الإجرائية لتعزيز قوة حماية منشآت الشركات النفطية وتجنيد أعداد إضافية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة والتأكيد على أولوية توظيف أبناء حضرموت من الكوادر ذوي المؤهلات للعمل في الشركات النفطية .

من جانبه أكد المهندس محمد عبد الله بن نبهان نائب المدير التنفيذي لشركة بترومسيلة أن كوادر وموظفي الشركة قد تجاوزوا الكثير المصاعب خلال فترة انسحاب قوات الحماية وسجلوا مواقف جديرة بالوقوف أمامها فيما يتعلق بإدارة الأزمات والعمل تحت ظروف استثنائية بهدف تأمين وصول التيار الكهربائي سواء من المحطة الغازية في القطاع 10 وتزويد قطاعات الكهرباء والمياه والمنشآت الصحية بمادة الديزل من مصفاة الشركة بالقطاع 14 .

وحيا نائب المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة مواقف قيادة المنطقة العسكرية الثانية وكتيبة حماية المنشآت النفطية وحلف حضرموت وشيوخ ومقادمة القبائل وأبناء مناطق الامتياز الذين كانوا سندا في الحفاظ على أصول وممتلكات الشركة وحمايتها من العابثين .

وأشار المهندس بن نبهان إلى أن احتياجات الكهرباء سيتم تدارسها مع الطواقم الفنية العاملة في الشركة والرد عليها وفق إفادات المختصين من كوادر ومهندسي الشركة بصورة رسمية .

وكان الشيخ عوض سالم بن منيف الجابري قد رحب خلال اللقاء بزيارة المحافظ بن بريك شاكرا جهود إدارة ومواقف موظفي الشركة في تأمين واستمرار التيار الكهربائي خلال الأزمة التي أعقبت الانسحاب المفاجئ لقوة حماية الشركات في أبريل 2015 .

وأشار الشيخ بن منيف إلى أهمية تنفيذ مشروع طريق ساه رسب كمشروع حيوي هام يخدم مناطق ساحل ووادي حضرموت وكذا الاهتمام بمشاريع التنمية المحلية في مناطق امتياز الشركات النفطية وتحقيق تطلعات السكان المحليين .

حضر اللقاء مدير عام شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت الدكتور محمد بامقاء ومدير عام مؤسسة الكهرباء بوادي حضرموت المهندس عبد القادر الجنيد وكهرباء الساحل مانع بايمين وصالح مولى الدويلة مدير عام مديرية غيل بن يمين .

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