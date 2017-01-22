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بحضور قائد المنطقة الرابعة .. قائد اللواء الثالث حزم يتسلم مهامه رسميا

الأحد 22 يناير 2017 03:49 مساءً
(عدن الغد) خاص:

بحضور رسمي وشعبي كبير .. تسلم العميد الركن محمود سعيد صائل سعيد قيادة اللواء الثالث حزم خلفا للشهيد القايد عمر سعيد الصبيحي الذي استشهد في معركة تحرير جبال كهبوب.

 

وقال مصدر عسكري بقيادة اللواء الثالث حزم لـ"عدن الغد" ان العميد صائل تسلم مهامه كقائد للواء الثالث حزم بحضور قائد المنطقة الرابعة اللواء الركن فضل حسن وقائد لواء زائد قائد المحور الغربي بالمندب العميد ركن عبدالغني محي الدين صلاح .

 

واضاف المصدر ان عملية التسليم جرت في أجواء طيبة حيث اشادت القيادات العسكرية المشاركة في مراسيم التسليم بمكانة الشهيد عمر سعيد الذي قدم روحه فداء لتراب الوطن ، وكانت قد شهدت قيادة اللواء الثالث حزم  حضور العميد  الركن التركي قائد لواء 17 والشيخ احمد عبدالله تركي والشخصية الاجتماعية بالصبيحة  علي أحمد قاسم السييلي ضمن القيادات المشاركة في مراسيم التسليم.

 

واشادت  قيادات مشاركة بعملية التسليم و بمواقف العميد صائل  ودور البارز في جبهات الصبيحة الساحلية  وحنكته العسكرية كما قال.

 

تأتي عملية مراسيم تسلم قيادة اللواء الثالث حزم بعد القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس هادي بتعيين العميد صائل قائد للواء خلفا للشهيد عمر سعيد.

 

*من صادق البوكري


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بحضور قائد المنطقة الرابعة .. قائد اللواء الثالث حزم يتسلم مهامه رسميا
بحضور رسمي وشعبي كبير .. تسلم العميد الركن محمود سعيد صائل سعيد قيادة اللواء الثالث حزم خلفا للشهيد القايد عمر سعيد الصبيحي الذي استشهد في معركة تحرير جبال




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