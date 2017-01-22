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شهود: قوة عسكرية تعتقل نشطاء نفذوا وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح معتقلين بالقرب من قصر معاشيق

الأحد 22 يناير 2017 02:17 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال شهود عيان ان افراد قوة عسكرية اعتقلوا صباح يوم الاحد عدد من النشطاء كانوا يشاركون في وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح معتقلين .
ونفذت الوقفة الاحتجاجية امام قصر معاشيق قبل ان يقوم عسكريون يتبعون القصر الرئاسي باعتقال عدد من المشاركين .
وقال الشهود لعدن الغد ان من بين النشطاء المعتقلين عاد نعمان ونزار سرو وهما ناشطان في منظمات المجتمع المدني .


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شهود: قوة عسكرية تعتقل نشطاء نفذوا وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح معتقلين بالقرب من قصر معاشيق
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