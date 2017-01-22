قال شهود عيان ان افراد قوة عسكرية اعتقلوا صباح يوم الاحد عدد من النشطاء كانوا يشاركون في وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح معتقلين .

ونفذت الوقفة الاحتجاجية امام قصر معاشيق قبل ان يقوم عسكريون يتبعون القصر الرئاسي باعتقال عدد من المشاركين .

وقال الشهود لعدن الغد ان من بين النشطاء المعتقلين عاد نعمان ونزار سرو وهما ناشطان في منظمات المجتمع المدني .

المزيد في أخبار وتقارير ولد الشيخ يصل صنعاء وصل إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، اليوم الأحد، العاصمة صنعاء، لبحث سبل استئناف مشاورات السلام مع ممثلين من الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد شهود: قوة عسكرية تعتقل نشطاء نفذوا وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح معتقلين بالقرب من قصر معاشيق قال شهود عيان ان افراد قوة عسكرية اعتقلوا صباح يوم الاحد عدد من النشطاء كانوا يشاركون في وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح معتقلين .ونفذت الوقفة الاحتجاجية امام المصعبي يدعو للتظاهر للمطالبة بفصل محور شبوة عن المنطقة العسكرية الثالثة دعا المهندس علي المصعبي رئيس مجلس أبناء بيحان رئيس لجنة التواصل والاتصال لتأسيس مجلس سياسي وطني جنوبي أبطال واحرار شبوة وكافه القائمين على الأمر في محافظة شبوة إلى