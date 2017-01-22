شركة صرافة محلية ترفض استلام رواتب موظفي صنعاء المرسلة من الشرعية

كشف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء صلاح الصيادي أن الميليشيات الانقلابية هددت المصارف باتخاذ إجراءات عقابية، في حال تلقت مرتبات موظفي المؤسسات الحكومية من العاصمة الموقتة عدن إلى المدن التي لا تزال تحت سيطرتها.



وقال الصيادي في تصريحات إلى «عكاظ»: «فوجئنا باعتذار مصرف الكريمي عن تسلم رواتب الموظفين في المحافظات غير المحررة، بعد أن اتفقت الحكومة المصرف على الاضطلاع بمهمة تسليم الرواتب للموظفين»، وأضاف: «نخشى أن يطال تهديد الميليشيات مصارف وصرافين آخرين».



وأوضح الصيادي أن الحكومة تبحث عن وسائل أخرى لإيصال مرتبات الموظفين انطلاقا من مسؤوليتها عن كل اليمنيين، مشيرا إلى أن قرار تسليم المرتبات إلى جميع الموظفين لا رجعة فيه.



وقال: «نأمل من جميع الموظفين التحلي بالصبر حتى نجد الطرق المناسبة لإيصالها مرتباتهم، دون تدخل أو استغلال من الميليشيات الانقلابية، التي تنهب المعونات الإغاثية وتوظفها في أعمالها القتالية بعد بيعها في الأسواق السوداء».

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