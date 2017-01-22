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بعد نصف قرن على توقفها . . مجلة " يافع " تعاود الصدور مجدداً

الأحد 22 يناير 2017 11:21 صباحاً
أبين (( عدن الغد )) عـيـدروس زكـي :

 

بعد توقفها القسري في منتصف ستينات القرن الميلادي الماضي العشرين ، تداعت النُخَب الثقافية و السياسية بمدينة " جعار " حاضرة ولاية " يافع " السفلى ، " بني قاصد " ، و عاصمتها الإدارية و التجارية في الجنوب العربي ، و أجمعت على خطوة ضرورة إعادة إصدار مجلة " يافع " الشهرية .
خص بذلك (( عدن الغد )) الأستاذ محمد بن محمد ناصر العولقي ، رئيس تحرير مجلة " يافع " ، و الشخصية السياسية و الثقافية و الإعلامية الشهيرة على مستويي الوطن و خارجه . . و أضاف قائلاً : (( يتم حالياً وضع اللَّمَسَات الأخيرة لإعادة إصدار مجلة " يافع " الشهرية الثقافية الاجتماعية العامة من مدينة جعار بمحافظة أبين ، لرؤية العدد الأول من المجلة النور مجدداً ، بحلة جذابة و ثوب قشيب ، و يأتي هذا الفعل الثقافي الجَبَّار استمراراً لمجلة " يافع " الأم التي كانت تصدر في الستينيات من القرن الميلادي الفارط العشرين ، و رأس تحريرها ــ آنذاك ــ الشاعر و الأديب الكبير المرحوم عبد الله أبوبكر التُّوِّي )) .
مؤكداً أن هذا الإصدار يُشَكِّل إضافة نوعية متميِّزة للصحافة الورقية الجنوبية الجامعة ، و يُمَثِّل تحدياً بحتاً و لا سِيَّما في هذه الأثناء التي أضحت خلاله الصحافة الورقية المحلية تعاني من خجل الظهور القهري بسبب ارتفاع قيمة تكاليف الطباعة و رادفها قلة درجة دخل الفرد العادي المهتم و عدم قدرته الشرائية الإجبارية للمطبوعات الورقية ، بسبب الأوضاع السياسية المؤلمة الجارية من حولنا و يمر بها الوطن كافة راهناً و انعكست بدورها سلباً على المواطن البسيط و أقَضَّت مضجعه .
كاشفاً النقاب عن احتواء العدد الأول من مجلة " يافع " ، الذي سيُصدَر تحديداً في مستهل شهر فبراير " شُبَاط " 2017 م ، على باقات فريدة و مُثيرة من فنون العمل الصحافي . . منها : التحقيقات و الاستطلاعات و المقالات الثقافية و الأدبية و التراثية ، التي تُشبِع نَهَم القارئ المكترث لها .


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