بعد توقفها القسري في منتصف ستينات القرن الميلادي الماضي العشرين ، تداعت النُخَب الثقافية و السياسية بمدينة " جعار " حاضرة ولاية " يافع " السفلى ، " بني قاصد " ، و عاصمتها الإدارية و التجارية في الجنوب العربي ، و أجمعت على خطوة ضرورة إعادة إصدار مجلة " يافع " الشهرية .

خص بذلك (( عدن الغد )) الأستاذ محمد بن محمد ناصر العولقي ، رئيس تحرير مجلة " يافع " ، و الشخصية السياسية و الثقافية و الإعلامية الشهيرة على مستويي الوطن و خارجه . . و أضاف قائلاً : (( يتم حالياً وضع اللَّمَسَات الأخيرة لإعادة إصدار مجلة " يافع " الشهرية الثقافية الاجتماعية العامة من مدينة جعار بمحافظة أبين ، لرؤية العدد الأول من المجلة النور مجدداً ، بحلة جذابة و ثوب قشيب ، و يأتي هذا الفعل الثقافي الجَبَّار استمراراً لمجلة " يافع " الأم التي كانت تصدر في الستينيات من القرن الميلادي الفارط العشرين ، و رأس تحريرها ــ آنذاك ــ الشاعر و الأديب الكبير المرحوم عبد الله أبوبكر التُّوِّي )) .

مؤكداً أن هذا الإصدار يُشَكِّل إضافة نوعية متميِّزة للصحافة الورقية الجنوبية الجامعة ، و يُمَثِّل تحدياً بحتاً و لا سِيَّما في هذه الأثناء التي أضحت خلاله الصحافة الورقية المحلية تعاني من خجل الظهور القهري بسبب ارتفاع قيمة تكاليف الطباعة و رادفها قلة درجة دخل الفرد العادي المهتم و عدم قدرته الشرائية الإجبارية للمطبوعات الورقية ، بسبب الأوضاع السياسية المؤلمة الجارية من حولنا و يمر بها الوطن كافة راهناً و انعكست بدورها سلباً على المواطن البسيط و أقَضَّت مضجعه .

كاشفاً النقاب عن احتواء العدد الأول من مجلة " يافع " ، الذي سيُصدَر تحديداً في مستهل شهر فبراير " شُبَاط " 2017 م ، على باقات فريدة و مُثيرة من فنون العمل الصحافي . . منها : التحقيقات و الاستطلاعات و المقالات الثقافية و الأدبية و التراثية ، التي تُشبِع نَهَم القارئ المكترث لها .

المزيد في أخبار وتقارير شركة صرافة محلية ترفض استلام رواتب موظفي صنعاء المرسلة من الشرعية كشف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء صلاح الصيادي أن الميليشيات الانقلابية هددت المصارف باتخاذ إجراءات عقابية، في حال تلقت مرتبات موظفي المؤسسات الحكومية من العاصمة بعد نصف قرن على توقفها . . مجلة " يافع " تعاود الصدور مجدداً بعد توقفها القسري في منتصف ستينات القرن الميلادي الماضي العشرين ، تداعت النُخَب الثقافية و السياسية بمدينة " جعار " حاضرة ولاية " يافع " السفلى ، " بني قاصد " ، و لقور : بقاء المسلحين في شوارع عدن بدعاوى المقاومة بات امر غير مقبول قال السياسي الجنوبي حسين بن لقور ان بقاء المسلحين في مدينة عدن وتجولهم فيها بدعاوى المقاومة بات امر غير مقبول ويجب ان يتوقف . وقال لقور انه إذا كان من المفيد جدا ان