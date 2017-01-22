قتلى من "القاعدة" بغارة لطائرة من دون طيار في البيضاء

العالم يتغير الأحداث تتسارع وموازين القوى تتبدل لم يعد لقب الزعيم كافي ليوقف القدر المحتوم الذي ينتظر
هذه المدينة الساحرة والتي تبعثُ دفئها لكلِ أبناء الوطن بمختلف أطيافهم الاجتماعية والثقافية والفكرية
منذ الاستقلال الوطني المجيد في العام 1967م تأسس جيش ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)
على أُسس وطنية بغض
اجتمعوا.. وبينما هم مجتمعون كان هادي يغمز للجنوبيين منهم.. وينتظر غفلة الجنوبيين.. ويغمز للشماليين..(تقسيم لفيف
لأصحابنا الطليان عبارة شهيرة في القاموس الأدبي والنقدي تقول: "المترجم.. خائن"!والحق أنهم على حق الى حدٍّ كبير .
عمل نائبي الرئيس هادي السابق والحالي الى تجاوز صلاحياتهم الدستورية وممارسة سلطات بالأمر والنهي خارج إطار
هي المكلا .. لا ادري من أين تكونت لدي تلك الفكرة الظالمة عن المكلا رغم أنني لم أزرها قط في حياتي قبل هذه المرة ..
ويجب أن تكون هناك مراجعة سريعة للخطأ الذي افضى الى ارتماء المقاومة الجنوبية في حضن الشرعية تحت مسمى
انتقلت السلطة في الولايات المتحدة الامريكية من اوباما وادارته الى ترمب وادارته .. كان منظر اوباما وهو يغادر
يبدو أن المستر إسماعيل ولد الشيخ أحمد؛ المبعوث الأممي إلى بلادنا لا يريد أن يبقي له مكانة من الاحترام في
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