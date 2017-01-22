قتلى من "القاعدة" بغارة لطائرة من دون طيار في البيضاء

قتل ثلاثة من مسلحي تنظيم القاعدة في غارة جوية لطائرة بدون طيار استهدفت مركبة لتنظيم القاعدة في مديرية الصومعة محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأدت الغارة التي استهدفت المركبة اثناء مرورها في الخط العام إلى احتراقها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم ثلاثة.

وتأتي الغارة بعد يوم من غارة مماثلة في البيضاء قتلت قياديا "متوسطا" في القاعدة.

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