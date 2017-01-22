القوات الجنوبية تبدأ عملية تمشيط عدد من أحياء مدينة المخا والميليشيا تتراجع إلى غرب المدينة
المخا ((عدن الغد)) خاص:
بدأت القوات الجنوبية صباح يوم الاحد عملية تمشيط للاحياء الجنوبية والشرقية من مدينة المخا الساحلية عقب سيطرتها على اجزاء من المدينة.
وقال مصدر في قيادة القوات المسلحة لعدن الغد ان القوات تمكنت من السيطرة على ميناء المدينة وعدد من الاحياء .
وتدور اشتباكات عنيفة بعدد من الاحياء الجنوبية وسط حالة من التقدم لهذه القوات .
وقال مقاتلون عبر الهاتف لغرفة الاخبار بصحيفة "عدن الغد" ان الاحياء التي تمت السيطرة عليها بدت خالية من السكان .
وتتحرك القوات الجنوبية وسط الاحياء بحذر بالغ مخافة وجود الغام في المكان .
وقالت مصادر طبية ترافق القوات ان 3 من افراد القوات الجنوبية استشهدوا فجرا خلال هذه الاشتباكات .
وتصاعدت اعمدة دخان في الاطراف الشمالية للمدينة صباح يوم الاحد حيث قام طيران التحالف بقصف مركبات للميليشا الحوثية.
وقصفت بارجات حربية كانت ترابط بالقرب من الساحل مركبات لمسلحين من جماعة الحوثي كانت قادمة صوب المخا قادمة من الحديدة .
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