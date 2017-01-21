شيخ قبلي من حاشد : هناك فرق بين وجوه القيادات العسكرية والشمالية في الجبهات وهذه هي الاسباب

قال شيخ قبلي بارز من قبيلة حاشد بشمال اليمن ان هناك فرق بين وجوه القيادات الشمالية والجنوبية في الجبهات القتالية في اليمن .

وقال الشيخ امين عاطف وهو احد مشائخ قبيلة حاشد ان القيادات الشمالية التي تظهر في الجبهات تظهر وكأنها في منطقة استجمام في حين تظهر القيادات الجنوبية بوجوه مرهقة .

وقال عاطف في منشور له على صفحته بالفيس بوك :"

كلما شفت صورة قائد عسكري شمالي او متحدث للمقاومة ألاحظ الارتياح في وجهه ولمعان الكريمات وكأنهم في منطقة استجمام بالمالديف وليس في جبهة قتال ، ولكن عندما اري صور لقادة جنوبيين لاحظت علامات الإرهاق والشمس والسهر في وجوههم ...فقررت حساب التقدم بالكيلو متر وليس بالتبة وعندها فهمت سبب الفرق الواضح لملامحهم .