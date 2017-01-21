شيخ قبلي من حاشد : هناك فرق بين وجوه القيادات العسكرية والشمالية في الجبهات وهذه هي الاسباب
السبت 21 يناير 2017 11:19 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
قال شيخ قبلي بارز من قبيلة حاشد بشمال اليمن ان هناك فرق بين وجوه القيادات الشمالية والجنوبية في الجبهات القتالية في اليمن .
وقال الشيخ امين عاطف وهو احد مشائخ قبيلة حاشد ان القيادات الشمالية التي تظهر في الجبهات تظهر وكأنها في منطقة استجمام في حين تظهر القيادات الجنوبية بوجوه مرهقة .
وقال عاطف في منشور له على صفحته بالفيس بوك :"
كلما شفت صورة قائد عسكري شمالي او متحدث للمقاومة ألاحظ الارتياح في وجهه ولمعان الكريمات وكأنهم في منطقة استجمام بالمالديف وليس في جبهة قتال ، ولكن عندما اري صور لقادة جنوبيين لاحظت علامات الإرهاق والشمس والسهر في وجوههم ...فقررت حساب التقدم بالكيلو متر وليس بالتبة وعندها فهمت سبب الفرق الواضح لملامحهم .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها