MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 21 يناير 2017 11:19 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير شيخ قبلي من حاشد : هناك فرق بين وجوه القيادات العسكرية والشمالية في الجبهات وهذه هي الاسباب
أخبار وتقارير

شيخ قبلي من حاشد : هناك فرق بين وجوه القيادات العسكرية والشمالية في الجبهات وهذه هي الاسباب

السبت 21 يناير 2017 11:19 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:

قال شيخ قبلي بارز من قبيلة حاشد بشمال اليمن ان هناك فرق بين وجوه القيادات الشمالية والجنوبية في الجبهات القتالية في اليمن .

وقال الشيخ امين عاطف وهو احد مشائخ قبيلة حاشد ان القيادات الشمالية التي تظهر في الجبهات تظهر وكأنها في منطقة استجمام في حين تظهر القيادات الجنوبية بوجوه مرهقة .

وقال عاطف في منشور له على صفحته بالفيس بوك :"

كلما شفت صورة قائد عسكري شمالي او متحدث للمقاومة ألاحظ الارتياح في وجهه ولمعان الكريمات وكأنهم في منطقة استجمام بالمالديف وليس في جبهة قتال ، ولكن عندما اري صور لقادة جنوبيين لاحظت علامات الإرهاق والشمس والسهر في وجوههم  ...فقررت حساب التقدم بالكيلو متر وليس بالتبة وعندها فهمت سبب الفرق الواضح لملامحهم .


المزيد في أخبار وتقارير
شيخ قبلي من حاشد : هناك فرق بين وجوه القيادات العسكرية والشمالية في الجبهات وهذه هي الاسباب
قال شيخ قبلي بارز من قبيلة حاشد بشمال اليمن ان هناك فرق بين وجوه القيادات الشمالية والجنوبية في الجبهات القتالية في اليمن . وقال الشيخ امين عاطف وهو احد مشائخ قبيلة
وزير السياحة يؤكد سعي الدولة لتأمين ربط سقطرى برحلات جوية مباشرة مع العالم
أكد وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي سعي الدولة الجاد لتأمين ربط سقطرى برحلات جوية مباشرة مع العالم..داعياً شركات النقل الجوي ووكالات السفر العالمية
الشيخ الحميري : إزالة المظالم على الجنوبيين واعتماد الشهداء والمقاومة من أولياتنا
عقد مجلس أهالي الجنوب لنصرة المظلوم بعدن اجتماعا موسعا بقيادة المجلس وترأسه الشيخ عبدالقادر بن حسين الحميري، بحضور عدد من الشخصيات والحقوقيين والإعلاميين. وناقش




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
القوات الجنوبية تقتحم المخاء وسط اشتباكات عنيفة مع المليشيات
ملف بالأرقام والإحصائيات عن النفط في الجنوب وصراع قوى الفساد القديمة والجديدة.. نفط الجنوب.. كيف يسرق ومن هم أبرز الحيتان ؟
تصرف غير مسؤول يضر بسمعة ميناء عدن عالميا
في ابرز تطور للصراع بحضرموت ..بن بريك يصل إلى سيئون وحكومة هادي ترسل بن جباري
مسلحون مجهولون يغتالون شاباً بديس المكلا
مقالات الرأي
لأصحابنا الطليان عبارة شهيرة في القاموس الأدبي والنقدي تقول: "المترجم.. خائن"!والحق أنهم على حق الى حدٍّ كبير .
عمل نائبي الرئيس هادي السابق والحالي الى تجاوز صلاحياتهم الدستورية وممارسة سلطات بالأمر والنهي خارج إطار
هي المكلا .. لا ادري من أين تكونت لدي تلك الفكرة الظالمة عن المكلا رغم أنني لم أزرها قط في حياتي قبل هذه المرة ..
ويجب أن تكون هناك مراجعة سريعة  للخطأ الذي افضى الى ارتماء المقاومة الجنوبية في حضن الشرعية تحت مسمى 
انتقلت السلطة في الولايات المتحدة الامريكية من اوباما وادارته الى ترمب وادارته .. كان منظر اوباما وهو يغادر
  يبدو أن المستر إسماعيل ولد الشيخ أحمد؛ المبعوث الأممي إلى بلادنا لا يريد أن يبقي له مكانة من الاحترام في
لم تكن هذي المرة الاولى .. اللي يجرجر فيها (مسؤولون ) من (هيئة اراضي عدن) من رجولهم .. الى النيابة للتحقيق في
نحن لا نسمح ان يقال عن ابين انها محافظة المرتزقة او الخونة او السرق او غير ذلك من الأوصاف المفذعة لابين
  يستطيع المتابع العادي إذا ما امعن النظر أن يحدد خارطة واضحة للأطراف والمعارك الدائرة اليوم على أرض
اين السلطة الشرعية من هشاشة الوضع في ابين ! في حين تسلط وسائل الاعلام التابعة للشرعية اهتمام كبير بتقدم قوات (
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك المولودة "فرح" يا خالد عبدالله باحاج
تهانينا يا محمد نبيل
وفيات
البقاء لله شيخ نائف حمدين
أسرة طاهر الأسد تقيم الدفن والعزاء ابتداء من اليوم السبت ولمدة ثلاث أيام بالشعيب بالضالع

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017