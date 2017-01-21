MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 21 يناير 2017 10:06 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير وزير السياحة يؤكد سعي الدولة لتأمين ربط سقطرى برحلات جوية مباشرة مع العالم
أخبار وتقارير

وزير السياحة يؤكد سعي الدولة لتأمين ربط سقطرى برحلات جوية مباشرة مع العالم

السبت 21 يناير 2017 09:11 مساءً
عدن الغد/ مدريد:

أكد وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي سعي الدولة الجاد لتأمين ربط سقطرى برحلات جوية مباشرة مع العالم..داعياً شركات النقل الجوي ووكالات السفر العالمية للمساهمة في ذلك بجانب دعوته المستثمرين لتعزيز قدرات الإيواء الفندقية ورفع مستواها النوعي في سقطرى.

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة الوزارية الشرق أوسطية في نسختها الخامسة التي عقدت اليوم في مركز المؤتمرات في المعرض الدولي للسياحة في العاصمة الاسبانية مدريد والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية ومؤسسة البيت العربي في العاصمة الاسبانية مدريد تحت عنوان "تعزيز صمود السياحة ونموها في الشرق الأوسط"

وشارك في الندوة كلاً من الأمين العام لمنظمة السياحة الدولية ووزير الدولة للشؤون الخارجية الاسباني ومدير عام مؤسسة البيت العربي في أسبانيا بالإضافة إلى خمسة وزراء للسياحة من بلدان الشرق الأوسط بينهم وزير السياحة في بلادنا الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي في أول مشاركة لليمن في هذا المنتدى السنوي.

وفِي معرض إستعراضه لآفاق السياحة في اليمن أكد وزير السياحة الدكتور محمد قباطي أن الحديث حول السياحة في اليمن قد يعتبره البعض على أنه نوع من التمني وأحلام اليقضة..مشدداً على أن أجزاء واسعة من اليمن ظلت في مأمن من شرور الحرب التي فرضتها العصابات الإنقلابية على اليمن..مشيراً الى أن جزيرة سقطرى لم تشهد أي حروب وظلت تعيش حالة من السلم والأمان على مدى مئات السنوات.

وقال وزير السياحة"أن الدول النامية تتطلع إلى الدور المحوري للأمم المتحدة من خلال ذراعها المشرف على تطوير السياحة في مختلف أقطار العالم للتركيز على المساعدة الجادة لتخفيف الفقر وتعزيز الوئام الإنساني وتشجيع تطوير الصناعة السياحية فيها وكذا المساهمة في تحسين السياسات العامة وأنشطة القطاع الخاص فيها وذلك تماهياً مع رؤية ٢٠١٧م كعام دولي للسياحة المستدامة من أجل التنمية والسلام ".

وأشاد الوزير قباطي بمذكرة التعاون التي تم توقيعها قبل يومين بين هيئة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية.

وحذر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي في معرض حديثه من خطورة بث ارشادات السفر إلى البلدان المتضررة بسوط الإرهاب عبر وسائل الاعلام..موضحا ان ذلك قد يخدم القوى الظلامية.

واكد الرفاعي على وجوب أن تكون تعليمات السفر مخصصة قدر الإمكان وليست عامة مستهدفة أي بلد بصورة كلية..مشدداً على ضرورة تحديث تلك الارشادات بشكل متواصل بما يتلاءم مع تطورات الأوضاع.

 

نقلا عن سبأنت


المزيد في أخبار وتقارير
وزير السياحة يؤكد سعي الدولة لتأمين ربط سقطرى برحلات جوية مباشرة مع العالم
أكد وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي سعي الدولة الجاد لتأمين ربط سقطرى برحلات جوية مباشرة مع العالم..داعياً شركات النقل الجوي ووكالات السفر العالمية
الشيخ الحميري : إزالة المظالم على الجنوبيين واعتماد الشهداء والمقاومة من أولياتنا
عقد مجلس أهالي الجنوب لنصرة المظلوم بعدن اجتماعا موسعا بقيادة المجلس وترأسه الشيخ عبدالقادر بن حسين الحميري، بحضور عدد من الشخصيات والحقوقيين والإعلاميين. وناقش
شيخ قبلي من صعدة: قوات الشرعية تقترب من المعقل الروحي للحوثيين
أكد شيخ قبائل خولان عامر، بمحافظة صعدة شمال اليمن، يحيى بن مقيت، أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، (الموالية للحكومة الشرعية)، باتت على مقربة من “المعقل




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل .. مسافرون : احتراق سيارة بسائقها على الخط الواصل بين شقرة وزنجبار .. والعثور على بقايا رصاص
ملف بالأرقام والإحصائيات عن النفط في الجنوب وصراع قوى الفساد القديمة والجديدة.. نفط الجنوب.. كيف يسرق ومن هم أبرز الحيتان ؟
القوات الجنوبية تقتحم المخاء وسط اشتباكات عنيفة مع المليشيات
تصرف غير مسؤول يضر بسمعة ميناء عدن عالميا
في ابرز تطور للصراع بحضرموت ..بن بريك يصل إلى سيئون وحكومة هادي ترسل بن جباري
مقالات الرأي
عمل نائبي الرئيس هادي السابق والحالي الى تجاوز صلاحياتهم الدستورية وممارسة سلطات بالأمر والنهي خارج إطار
هي المكلا .. لا ادري من أين تكونت لدي تلك الفكرة الظالمة عن المكلا رغم أنني لم أزرها قط في حياتي قبل هذه المرة ..
ويجب أن تكون هناك مراجعة سريعة  للخطأ الذي افضى الى ارتماء المقاومة الجنوبية في حضن الشرعية تحت مسمى 
انتقلت السلطة في الولايات المتحدة الامريكية من اوباما وادارته الى ترمب وادارته .. كان منظر اوباما وهو يغادر
  يبدو أن المستر إسماعيل ولد الشيخ أحمد؛ المبعوث الأممي إلى بلادنا لا يريد أن يبقي له مكانة من الاحترام في
لم تكن هذي المرة الاولى .. اللي يجرجر فيها (مسؤولون ) من (هيئة اراضي عدن) من رجولهم .. الى النيابة للتحقيق في
نحن لا نسمح ان يقال عن ابين انها محافظة المرتزقة او الخونة او السرق او غير ذلك من الأوصاف المفذعة لابين
  يستطيع المتابع العادي إذا ما امعن النظر أن يحدد خارطة واضحة للأطراف والمعارك الدائرة اليوم على أرض
اين السلطة الشرعية من هشاشة الوضع في ابين ! في حين تسلط وسائل الاعلام التابعة للشرعية اهتمام كبير بتقدم قوات (
حماية المجتمع من الجرائم و الإرهاب واستقراره امنيا يعتبر من الأولويات الأساسية لمؤسسات الدولة المختلفة , لكن
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك المولودة "فرح" يا خالد عبدالله باحاج
تهانينا يا محمد نبيل
وفيات
البقاء لله شيخ نائف حمدين
أسرة طاهر الأسد تقيم الدفن والعزاء ابتداء من اليوم السبت ولمدة ثلاث أيام بالشعيب بالضالع

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017