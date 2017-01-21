وزير السياحة يؤكد سعي الدولة لتأمين ربط سقطرى برحلات جوية مباشرة مع العالم

أكد وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي سعي الدولة الجاد لتأمين ربط سقطرى برحلات جوية مباشرة مع العالم..داعياً شركات النقل الجوي ووكالات السفر العالمية للمساهمة في ذلك بجانب دعوته المستثمرين لتعزيز قدرات الإيواء الفندقية ورفع مستواها النوعي في سقطرى.

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة الوزارية الشرق أوسطية في نسختها الخامسة التي عقدت اليوم في مركز المؤتمرات في المعرض الدولي للسياحة في العاصمة الاسبانية مدريد والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية ومؤسسة البيت العربي في العاصمة الاسبانية مدريد تحت عنوان "تعزيز صمود السياحة ونموها في الشرق الأوسط"

وشارك في الندوة كلاً من الأمين العام لمنظمة السياحة الدولية ووزير الدولة للشؤون الخارجية الاسباني ومدير عام مؤسسة البيت العربي في أسبانيا بالإضافة إلى خمسة وزراء للسياحة من بلدان الشرق الأوسط بينهم وزير السياحة في بلادنا الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي في أول مشاركة لليمن في هذا المنتدى السنوي.

وفِي معرض إستعراضه لآفاق السياحة في اليمن أكد وزير السياحة الدكتور محمد قباطي أن الحديث حول السياحة في اليمن قد يعتبره البعض على أنه نوع من التمني وأحلام اليقضة..مشدداً على أن أجزاء واسعة من اليمن ظلت في مأمن من شرور الحرب التي فرضتها العصابات الإنقلابية على اليمن..مشيراً الى أن جزيرة سقطرى لم تشهد أي حروب وظلت تعيش حالة من السلم والأمان على مدى مئات السنوات.

وقال وزير السياحة"أن الدول النامية تتطلع إلى الدور المحوري للأمم المتحدة من خلال ذراعها المشرف على تطوير السياحة في مختلف أقطار العالم للتركيز على المساعدة الجادة لتخفيف الفقر وتعزيز الوئام الإنساني وتشجيع تطوير الصناعة السياحية فيها وكذا المساهمة في تحسين السياسات العامة وأنشطة القطاع الخاص فيها وذلك تماهياً مع رؤية ٢٠١٧م كعام دولي للسياحة المستدامة من أجل التنمية والسلام ".

وأشاد الوزير قباطي بمذكرة التعاون التي تم توقيعها قبل يومين بين هيئة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية.

وحذر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي في معرض حديثه من خطورة بث ارشادات السفر إلى البلدان المتضررة بسوط الإرهاب عبر وسائل الاعلام..موضحا ان ذلك قد يخدم القوى الظلامية.

واكد الرفاعي على وجوب أن تكون تعليمات السفر مخصصة قدر الإمكان وليست عامة مستهدفة أي بلد بصورة كلية..مشدداً على ضرورة تحديث تلك الارشادات بشكل متواصل بما يتلاءم مع تطورات الأوضاع.

نقلا عن سبأنت